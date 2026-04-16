Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа резко раскритиковал решения арбитра Славко Винчича в матче против «Баварии».

Специалист считает, что удаление Эдуардо Камавинга стало ключевым моментом игры и фактически определило ее исход.

«Все закончилось после удаления – это очевидно. Нельзя удалять игрока за такое. Думаю, он даже не знал, что у него есть желтая карточка, и именно поэтому ее получил. Судья просто уничтожил это противостояние – матч был великолепным и держал в напряжении. В тот момент игра закончилась. Камавинга сейчас в таком же состоянии, как и вся команда», – сказал Арбелоа.