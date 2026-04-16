Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Тренер разочарован действиями арбитра
Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа резко раскритиковал решения арбитра Славко Винчича в матче против «Баварии».
Специалист считает, что удаление Эдуардо Камавинга стало ключевым моментом игры и фактически определило ее исход.
«Все закончилось после удаления – это очевидно. Нельзя удалять игрока за такое. Думаю, он даже не знал, что у него есть желтая карточка, и именно поэтому ее получил. Судья просто уничтожил это противостояние – матч был великолепным и держал в напряжении. В тот момент игра закончилась. Камавинга сейчас в таком же состоянии, как и вся команда», – сказал Арбелоа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
За такі речі потрібно оштрафувати француза на кругленьку суму, щоб на усе життя запам'ятав...
Той "золотий молодняк" у Реалі вже просто "берега не бачать".