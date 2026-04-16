16 апреля 2026, 00:42 | Обновлено 16 апреля 2026, 00:43
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии

Тренер разочарован действиями арбитра

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа резко раскритиковал решения арбитра Славко Винчича в матче против «Баварии».

Специалист считает, что удаление Эдуардо Камавинга стало ключевым моментом игры и фактически определило ее исход.

«Все закончилось после удаления – это очевидно. Нельзя удалять игрока за такое. Думаю, он даже не знал, что у него есть желтая карточка, и именно поэтому ее получил. Судья просто уничтожил это противостояние – матч был великолепным и держал в напряжении. В тот момент игра закончилась. Камавинга сейчас в таком же состоянии, как и вся команда», – сказал Арбелоа.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Та про що він говорить? Ніхто крім самого Камавінги не винен. Для чого було тримати м'яча після зупинки гри, маючи вже жовту? А потім "дурника вмикати" - типу: "А що я такого зробив?"
За такі речі потрібно оштрафувати француза на кругленьку суму, щоб на усе життя запам'ятав... 
Той "золотий молодняк" у Реалі вже просто "берега не бачать". 
дебільний вчинок отого Кама привів до двох пропущених.
як знайомо у поліс... у реала: винуватий тільки арбітр
