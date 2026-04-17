В Германии оценили игру Лунина после провала Реала против Баварии

В Германии оценили выступление Андрея Лунина после поражения «Реала» от «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Украинского голкипера признали одним из худших игроков матча. За 90 минут он пропустил 4 мяча, совершил 4 сейва, имел 52% точности передач и совершил 45 касаний мяча.

Немецкое издание BILD оценило игру Лунина на 5 баллов (по системе, где 1 — лучшая оценка, а 6 — худшая).

Читайте также: Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии

Лучшим игроком в составе «Реала» назвали Арду Гюлера, а в «Баварии» отметили Майкла Олисе и Дайо Упамекано.

Худшие оценки получили Мануэль Нойер и Эдер Милитао.