17 апреля 2026, 00:02 |
В Германии оценили игру Лунина после провала Реала против Баварии

Украинца признали одним из худших игроков «Реала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В Германии оценили выступление Андрея Лунина после поражения «Реала» от «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Украинского голкипера признали одним из худших игроков матча. За 90 минут он пропустил 4 мяча, совершил 4 сейва, имел 52% точности передач и совершил 45 касаний мяча.

Немецкое издание BILD оценило игру Лунина на 5 баллов (по системе, где 1 — лучшая оценка, а 6 — худшая).

Лучшим игроком в составе «Реала» назвали Арду Гюлера, а в «Баварии» отметили Майкла Олисе и Дайо Упамекано.

Худшие оценки получили Мануэль Нойер и Эдер Милитао.

Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
6-й лучший сезон. Украина набрала 8.312 баллов в сезонном рейтинге
Не брешіть, там пише Ноєр -5, Лунін - 4
