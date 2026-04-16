Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэсли Снейдер проехался по футболисту Реала: «Он – идиот»
Лига чемпионов
16 апреля 2026, 12:43 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:34
1160
0

Уэсли Снейдер проехался по футболисту Реала: «Он – идиот»

Нидерландец высказался о Эдуардо Камавинге

16 апреля 2026, 12:43 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:34
1160
0
Уэсли Снейдер проехался по футболисту Реала: «Он – идиот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Снейдер

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал французского полузащитника «Реала» Эдуардо Камавингу:

«Камавинга – идиот! Знаете, что должны сделать игроки «Реала» после финального свистка? Они должны побежать в раздевалку и выплеснуть свою злость на Камавингу прямо там!»

Француз вышел на замену в ответном поединке четвертьфинала ЛЧ с «Баварией», за 20 минут получил две желтые карточки, после чего «Реал» пропустил дважды и уступил.

Ранее сообщалось о том, что из жизни ушел легендарный игрок «Реала».

Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Уэсли Снейдер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем