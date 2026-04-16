Уэсли Снейдер проехался по футболисту Реала: «Он – идиот»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал французского полузащитника «Реала» Эдуардо Камавингу:

«Камавинга – идиот! Знаете, что должны сделать игроки «Реала» после финального свистка? Они должны побежать в раздевалку и выплеснуть свою злость на Камавингу прямо там!»

Француз вышел на замену в ответном поединке четвертьфинала ЛЧ с «Баварией», за 20 минут получил две желтые карточки, после чего «Реал» пропустил дважды и уступил.

