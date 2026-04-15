Питер ИТОДО: «Мы проделали очень важную работу перед игрой»

Нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо прокомментировал матч УПЛ с «Вересом» (4:0), в котором он оформил хет-трик:

– Сегодня «Металлист 1925» показал отличную игру. Имела ли эта встреча принципиальное значение после того декабрьского матча, который не удалось доиграть?

– Раньше из-за понятных проблем не сыграли этот матч. Сейчас на теории тренер сказал нам, что нам не нужно дополнительно мотивировать себя выходить и играть, а просто знаем, что делать. Надо было играть в хороший футбол, выиграть для болельщиков, команды, для себя, и все будет хорошо для всех. Так и случилось.

– Прекрасные голы, поздравляем с хет-триком, это вообще первый хет-трик в карьере?

– Не первый хет-трик, я забивал в одном клубе, потом во втором клубе. Сегодня, кажется, я оформил свой третий хет-трик.

– Но, все же, за «Металлист 1925» это первый хет-трик, возможно, что-то себе сохранишь на память?

– Сейчас я зайду в раздевалку, дам каждому игроку мяч, чтобы все расписались. Потом буду всем его показывать и говорить, что именно им забил три гола (смеется).

– Немного поговорим о голах. Последний был просто шедевральным, ведь ты забил, пройдя полполя и поразив ворота соперника.

– Каждый день ты понимаешь, что голы должны прийти. Тебе просто нужно забивать. Я знаю, что эта ситуация была один на один. Нужно было выполнить ее наилучшим образом, и я сделал то, что должен был сделать, как нападающий.

– Питер, что тебя окрылило в этом матче? Может быть, съел что-то новое, необычное, что так дало энергию?

– Мы проделали очень важную работу перед игрой. Массажисты нас разминали, мы все готовились и держали концентрацию. Работал весь медицинский штаб. Это была замечательная р