Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Питер ИТОДО: «Мы проделали очень важную работу перед игрой»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2026, 22:17
ФК Металлист 1925. Питер Итодо

Нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо прокомментировал матч УПЛ с «Вересом» (4:0), в котором он оформил хет-трик:

– Сегодня «Металлист 1925» показал отличную игру. Имела ли эта встреча принципиальное значение после того декабрьского матча, который не удалось доиграть?

– Раньше из-за понятных проблем не сыграли этот матч. Сейчас на теории тренер сказал нам, что нам не нужно дополнительно мотивировать себя выходить и играть, а просто знаем, что делать. Надо было играть в хороший футбол, выиграть для болельщиков, команды, для себя, и все будет хорошо для всех. Так и случилось.

– Прекрасные голы, поздравляем с хет-триком, это вообще первый хет-трик в карьере?

– Не первый хет-трик, я забивал в одном клубе, потом во втором клубе. Сегодня, кажется, я оформил свой третий хет-трик.

– Но, все же, за «Металлист 1925» это первый хет-трик, возможно, что-то себе сохранишь на память?

– Сейчас я зайду в раздевалку, дам каждому игроку мяч, чтобы все расписались. Потом буду всем его показывать и говорить, что именно им забил три гола (смеется).

– Немного поговорим о голах. Последний был просто шедевральным, ведь ты забил, пройдя полполя и поразив ворота соперника.

– Каждый день ты понимаешь, что голы должны прийти. Тебе просто нужно забивать. Я знаю, что эта ситуация была один на один. Нужно было выполнить ее наилучшим образом, и я сделал то, что должен был сделать, как нападающий.

– Питер, что тебя окрылило в этом матче? Может быть, съел что-то новое, необычное, что так дало энергию?

– Мы проделали очень важную работу перед игрой. Массажисты нас разминали, мы все готовились и держали концентрацию. Работал весь медицинский штаб. Это была замечательная р

По теме:
ФОТО. Жена футболиста Шахтера опубликовала беременный фотосет
Металлист 1925 – Верес – 4:0. Итодо оформил хет-трик. Видео голов и обзор
Бартулович о доигровке Металлистом 1925 матча УПЛ: «Бог все видит»
Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес Питер Итодо чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем