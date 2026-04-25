Сафонов создал серьезные проблемы игроку национальной сборной

Франция
25 апреля 2026, 19:09
Шевалье может пропустить ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

В «Пари Сен-Жермен» обострилась конкуренция среди вратарей — россиянин Матвей Сафонов фактически выиграл борьбу за место в стартовом составе, обойдя Люка Шевалье.

Француз, которого летом подписали за 40 млн евро как потенциального преемника Джанлуиджи Доннаруммы, еще зимой был основным, однако с конца января не получает игровой практики.

Ситуация вызвала дискуссию в сборной Франции, ведь Шевалье рассматривался как кандидат на роль основного вратаря на предстоящем чемпионате мира. Теперь же из-за отсутствия практики его позиции пошатнулись, и даже возможность попадания в заявку команды Дидье Дешама оказалась под вопросом.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.com
