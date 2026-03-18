Луис ЭНРИКЕ: «Вот что происходит, когда играешь с Сафоновым и Шевалье»
Наставник ПСЖ – о победе в Лиге чемпионов, игре с «Челси» и вратарях парижской команды
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над лондонским «Челси» (3:0, 8:2 по сумме двух игр):
– Вы очень гордитесь своей командой ?
– Конечно, всё, что я видел, меня радует. Меня радует именно то, как это было сделано, даже больше, чем сама победа.
– Вам нужно было увидеть отличную игру Матвея Сафонова?
– Невозможно побеждать на выезде, особенно в Лиге чемпионов, без вратаря высшего уровня. Вот что происходит, когда играешь с Матвеем Сафоновым и Лукасом Шевалье. Мне повезло, что у меня есть несколько хороших вратарей.
– Как вы работали над точностью ударов?
– Мы не проводили никаких специальных тренировок. Мы сосредоточились на укреплении уверенности. Когда ты можешь контролировать мяч и использовать свободное пространство, игра становится проще. В этом и заключался ключ к победе. Мы показали, что мы настоящая команда, непредсказуемая.
– Вы на пути ко второй победе в Лиге чемпионов ?
– Сейчас мы говорим о выездных матчах. «Челси» улучшил свою игру во втором поединке. Важно не пропускать голы. «Челси» заслужил забить, особенно со стандартного положения. Мы показали свой настрой и свой стиль игры. Это было для нас ключевым моментом в прошлом и, надеемся, будет таковым и в будущем.
– Как вы восстановили доверие к игрокам, команде?
– Мы всегда верили в команду. Думаете, мы должны выигрывать каждый матч со счетом 4:0? Это невозможно. Ни одна команда никогда не делала этого в истории футбола. Мы должны продолжать двигаться вперед и совершенствоваться. Мы предъявляем высокие требования к нашей команде.
– Это поворотный момент?
– Я не знаю. Вы так рассказываете эту историю... Я не знаю. Мы стремимся к улучшению командной игры. Мы не хотели защищать результат, а планировали сыграть на победу. Победа полезна для нашей уверенности и для наших болельщиков.
– В чём заключается травма Брэдли Барколы?
– Нам придётся подождать до среды, чтобы узнать наверняка. Ничего важного, но я не врач.
– Где вы находите мотивацию для постоянных побед?
– Мои игроки от природы мотивированы; когда тренировка заканчивается, они продолжают заниматься в тренажерном зале. Я серьезно. Во вторник они продолжили тренировку возле автобуса, потому что занятие длится всего час накануне матча Лиги чемпионов, – подытожил Энрике.
