Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Вот что происходит, когда играешь с Сафоновым и Шевалье»
Лига чемпионов
18 марта 2026, 11:11 |
1148
3

Луис ЭНРИКЕ: «Вот что происходит, когда играешь с Сафоновым и Шевалье»

Наставник ПСЖ – о победе в Лиге чемпионов, игре с «Челси» и вратарях парижской команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над лондонским «Челси» (3:0, 8:2 по сумме двух игр):

– Вы очень гордитесь своей командой ?

– Конечно, всё, что я видел, меня радует. Меня радует именно то, как это было сделано, даже больше, чем сама победа.

– Вам нужно было увидеть отличную игру Матвея Сафонова?

– Невозможно побеждать на выезде, особенно в Лиге чемпионов, без вратаря высшего уровня. Вот что происходит, когда играешь с Матвеем Сафоновым и Лукасом Шевалье. Мне повезло, что у меня есть несколько хороших вратарей.

– Как вы работали над точностью ударов?

– Мы не проводили никаких специальных тренировок. Мы сосредоточились на укреплении уверенности. Когда ты можешь контролировать мяч и использовать свободное пространство, игра становится проще. В этом и заключался ключ к победе. Мы показали, что мы настоящая команда, непредсказуемая.

– Вы на пути ко второй победе в Лиге чемпионов ?

– Сейчас мы говорим о выездных матчах. «Челси» улучшил свою игру во втором поединке. Важно не пропускать голы. «Челси» заслужил забить, особенно со стандартного положения. Мы показали свой настрой и свой стиль игры. Это было для нас ключевым моментом в прошлом и, надеемся, будет таковым и в будущем.

– Как вы восстановили доверие к игрокам, команде?

– Мы всегда верили в команду. Думаете, мы должны выигрывать каждый матч со счетом 4:0? Это невозможно. Ни одна команда никогда не делала этого в истории футбола. Мы должны продолжать двигаться вперед и совершенствоваться. Мы предъявляем высокие требования к нашей команде.

– Это поворотный момент?

– Я не знаю. Вы так рассказываете эту историю... Я не знаю. Мы стремимся к улучшению командной игры. Мы не хотели защищать результат, а планировали сыграть на победу. Победа полезна для нашей уверенности и для наших болельщиков.

– В чём заключается травма Брэдли Барколы?

– Нам придётся подождать до среды, чтобы узнать наверняка. Ничего важного, но я не врач.

– Где вы находите мотивацию для постоянных побед?

– Мои игроки от природы мотивированы; когда тренировка заканчивается, они продолжают заниматься в тренажерном зале. Я серьезно. Во вторник они продолжили тренировку возле автобуса, потому что занятие длится всего час накануне матча Лиги чемпионов, – подытожил Энрике.

Лига чемпионов Челси ПСЖ Челси - ПСЖ Луис Энрике Матвей Сафонов Люка Шевалье Брэдли Баркола пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
редиска цей енріке, сафрукнува похвалив, а нашу зірку-лева забарного ні
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем