Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. ПСЖ выбил Челси из Лиги чемпионов, забив восемь голов за два матча
Лига Чемпионов
Челси
17.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:5 0 : 3
ПСЖ Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 марта 2026, 23:49 | Обновлено 17 марта 2026, 23:53
ФОТО. ПСЖ выбил Челси из Лиги чемпионов, забив восемь голов за два матча

Подопечные Луиса Энрике трижды огорчили соперника во втором матче, который состоялся 17 марта

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретились английский «Челси» и французский ПСЖ.

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 3:0 и завоевали путевку в следующий раунд по сумме двух встреч. В первой игре парижский клуб оказался сильнее – 5:2.

На 6-й минуте вингер парижского клуба Хвича Кварацхелия получил пас от Сафонова и хладнокровно обыграл голкипера соперника Роберта Санчеса.

Вскоре ПСЖ сумел увеличить преимущество после забитого гола от Брэдли Барколя, который поразил ворота с дальней дистанции. Ассист на свой счет записал защитник Ашраф Хакими.

На 62-й минуте французский полузащитник Меюлю нанес дальний удар из-за пределов штрафной и сделал счет разгромным. Второй результативной передачей отличился Хакими.

Защитник сборной Украины Илья Забарный провел весь матч на скамейке запасных парижского клуба.

Лига чемпионов, 1/8 финала. 16 марта

Ответный матч

Челси (Англия) ПСЖ (Франция) 0:3 (первый матч – 2:5)

Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Меюлю, 62

Фотогалерея:

По теме:
Лига чемпионов Челси ПСЖ Челси - ПСЖ Хвича Кварацхелия Брэдли Баркола Илья Забарный Сенни Меюлю
Николай Тытюк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем