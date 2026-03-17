ФОТО. ПСЖ выбил Челси из Лиги чемпионов, забив восемь голов за два матча

Во вторник, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретились английский «Челси» и французский ПСЖ.

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 3:0 и завоевали путевку в следующий раунд по сумме двух встреч. В первой игре парижский клуб оказался сильнее – 5:2.

На 6-й минуте вингер парижского клуба Хвича Кварацхелия получил пас от Сафонова и хладнокровно обыграл голкипера соперника Роберта Санчеса.

Вскоре ПСЖ сумел увеличить преимущество после забитого гола от Брэдли Барколя, который поразил ворота с дальней дистанции. Ассист на свой счет записал защитник Ашраф Хакими.

На 62-й минуте французский полузащитник Меюлю нанес дальний удар из-за пределов штрафной и сделал счет разгромным. Второй результативной передачей отличился Хакими.

Защитник сборной Украины Илья Забарный провел весь матч на скамейке запасных парижского клуба.

Лига чемпионов, 1/8 финала. 16 марта

Ответный матч

Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:3 (первый матч – 2:5)

Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Меюлю, 62

