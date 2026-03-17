ФОТО. ПСЖ выбил Челси из Лиги чемпионов, забив восемь голов за два матча
Подопечные Луиса Энрике трижды огорчили соперника во втором матче, который состоялся 17 марта
Во вторник, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретились английский «Челси» и французский ПСЖ.
Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 3:0 и завоевали путевку в следующий раунд по сумме двух встреч. В первой игре парижский клуб оказался сильнее – 5:2.
На 6-й минуте вингер парижского клуба Хвича Кварацхелия получил пас от Сафонова и хладнокровно обыграл голкипера соперника Роберта Санчеса.
Вскоре ПСЖ сумел увеличить преимущество после забитого гола от Брэдли Барколя, который поразил ворота с дальней дистанции. Ассист на свой счет записал защитник Ашраф Хакими.
На 62-й минуте французский полузащитник Меюлю нанес дальний удар из-за пределов штрафной и сделал счет разгромным. Второй результативной передачей отличился Хакими.
Защитник сборной Украины Илья Забарный провел весь матч на скамейке запасных парижского клуба.
Лига чемпионов, 1/8 финала. 16 марта
Ответный матч
Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:3 (первый матч – 2:5)
Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Меюлю, 62
