  4. ВИДЕО. В Аргентине игроки трижды за матч не попали по пустым воротам
15 апреля 2026, 19:19 | Обновлено 15 апреля 2026, 19:42
ВИДЕО. В Аргентине игроки трижды за матч не попали по пустым воротам

«Велес» Сарсфилд и «Сентраль Кордоба» редко забивают в текущем чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine

«Велес» Сарсфилд и «Сентраль Кордоба» провели матч 13-го тура чемпионата Аргентины. Хозяева поля победили со счетом 1:0 и остаются лидером группы А Примеры.

Команда из Сарсфилда забивает чуть больше одного гола за игру (15 точных ударов в 13 поединках), а соперник – только шесть, занимая 13-е место из 15. Это неудивительно, учитывая сумасшедшую нереализацию моментов. У соперников было как минимум три удара по пустым воротам – все промахи, а единственный гол был забит на 11-й минуте.

Игра «на контору» или дикий нефарт?

Видео. Три промаха по пустым воротам за матч

По теме:
Экс-игрок Динамо, который переписал историю, возобновил футбольную карьеру
Новости для Довбика: начались переговоры по бесплатному трансферу форварда
ВИДЕО. Ди Мария разрывает в Аргентине в 38 лет: забил родному клубу Месси
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
ЧМ-2026 – для богатых. Поезд на стадион подорожает в 8 раз
Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Відео не влучило на сайт 😂
Ну і де ж відео?
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
