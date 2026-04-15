ВИДЕО. В Аргентине игроки трижды за матч не попали по пустым воротам

«Велес» Сарсфилд и «Сентраль Кордоба» провели матч 13-го тура чемпионата Аргентины. Хозяева поля победили со счетом 1:0 и остаются лидером группы А Примеры.

Команда из Сарсфилда забивает чуть больше одного гола за игру (15 точных ударов в 13 поединках), а соперник – только шесть, занимая 13-е место из 15. Это неудивительно, учитывая сумасшедшую нереализацию моментов. У соперников было как минимум три удара по пустым воротам – все промахи, а единственный гол был забит на 11-й минуте.

Игра «на контору» или дикий нефарт?

Читайте также: Нападающий Велес Сарсфилд встал в один ряд с Тевесом и Неймаром

Видео. Три промаха по пустым воротам за матч