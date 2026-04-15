  4. Игорь Тиаго – в топ-10 лучших южноамериканцев по голам в сезоне АПЛ
15 апреля 2026, 18:48
Вспомним лучших футболистов из Южной Америки по количеству мячей в одном сезоне Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Тиаго

Бразильский нападающий Брентфорда Игорь Тиаго вошел в топ-10 игроков из Южной Америки по количеству забитых мячей в одном сезоне АПЛ.

В активе бразильца уже 21 гол в сезоне 2025/26.

Игорь Тиаго стал первым футболистом из Бразилии, кому удалось забить в одном сезоне Премьер-лиги такое количество мячей.

Рекордсменом среди южноамериканцев является уругваец Луис Суарес, отличившийся в сезоне 2013/14 31 голом в составе Ливерпуля.

Вспомним топ-10 футболистов из Южной Америки с самым большим количеством голов в одном сезоне АПЛ.

Игроки из Южной Америки с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ

31 – Луис Суарес (Уругвай), Ливерпуль, 2013/14
26 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2014/15
24 – Алексис Санчес (Чили), Арсенал, 2016/17
24 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2015/16
23 – Луис Суарес (Уругвай), Ливерпуль, 2012/13
23 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2011/12
23 – Карлос Тевес (Аргентина), Манчестер Сити, 2009/10
21 – Игорь Тиаго (Бразилия), Брентфорд, 2025/26
21 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2018/19
21 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2017/18

