Игорь Тиаго – в топ-10 лучших южноамериканцев по голам в сезоне АПЛ

Бразильский нападающий Брентфорда Игорь Тиаго вошел в топ-10 игроков из Южной Америки по количеству забитых мячей в одном сезоне АПЛ.

В активе бразильца уже 21 гол в сезоне 2025/26.

Игорь Тиаго стал первым футболистом из Бразилии, кому удалось забить в одном сезоне Премьер-лиги такое количество мячей.

Рекордсменом среди южноамериканцев является уругваец Луис Суарес, отличившийся в сезоне 2013/14 31 голом в составе Ливерпуля.

Вспомним топ-10 футболистов из Южной Америки с самым большим количеством голов в одном сезоне АПЛ.

Игроки из Южной Америки с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ

31 – Луис Суарес (Уругвай), Ливерпуль, 2013/14

26 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2014/15

24 – Алексис Санчес (Чили), Арсенал, 2016/17

24 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2015/16

23 – Луис Суарес (Уругвай), Ливерпуль, 2012/13

23 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2011/12

23 – Карлос Тевес (Аргентина), Манчестер Сити, 2009/10

21 – Игорь Тиаго (Бразилия), Брентфорд, 2025/26

21 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2018/19

21 – Серхио Агуэро (Аргентина), Манчестер Сити, 2017/18