Президент Бразилии: «Анчелотти спросил у меня, вызывать ли Неймара?»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не принял окончательного решения о судьбе форварда «Сантоса» Неймара и советовался по игроку с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой.

«У меня была возможность поговорить с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, следует ли вызывать Неймара в сборную?» – заявил Лула. «Я ответил: «Послушайте, Анчелотти, если он физически здоров, у него есть все качества. Мне нужно знать, действительно ли он этого хочет. Если он это сделает, то должен быть профессионалом. Он может смотреть на кого-то вроде Криштиану Роналду, он может смотреть на [Лионеля] Месси и все равно попасть в национальную сборную, потому что он еще не стар. Но он не может рассчитывать на то, что попадет в сборную только благодаря своему имени. Он должен заслужить это на поле».

Неймару 34 года, форвард еще не набрал лучшую форму, восстановившись после травмы, полученной в декабре. Чемпионат мира стартует меньше, чем через два месяца.