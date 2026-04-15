Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Бразилии: «Анчелотти спросил у меня, вызывать ли Неймара?»
Чемпионат мира
15 апреля 2026, 18:57
Президент Бразилии: «Анчелотти спросил у меня, вызывать ли Неймара?»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти советуется по составу с президентом страны

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не принял окончательного решения о судьбе форварда «Сантоса» Неймара и советовался по игроку с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой.

«У меня была возможность поговорить с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, следует ли вызывать Неймара в сборную?» – заявил Лула. «Я ответил: «Послушайте, Анчелотти, если он физически здоров, у него есть все качества. Мне нужно знать, действительно ли он этого хочет. Если он это сделает, то должен быть профессионалом. Он может смотреть на кого-то вроде Криштиану Роналду, он может смотреть на [Лионеля] Месси и все равно попасть в национальную сборную, потому что он еще не стар. Но он не может рассчитывать на то, что попадет в сборную только благодаря своему имени. Он должен заслужить это на поле».

Неймару 34 года, форвард еще не набрал лучшую форму, восстановившись после травмы, полученной в декабре. Чемпионат мира стартует меньше, чем через два месяца.

Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу Луис Инасио Лула да Силва Неймар ЧМ-2026 по футболу Сантос
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем