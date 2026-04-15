15 апреля 2026, 18:55 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:59
1812
0

Марта Костюк – Кэти Макнелли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане

Поединок 1/8 финала начнется 15 апреля не ранее 18:45 по Киеву

15 апреля 2026, 18:55 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:59
1812
0
Марта Костюк – Кэти Макнелли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
WTA. Марта Костюк

15 апреля во втором круге турнира в Руане между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Кэти Маккнелли (WTA 71).

Начало встречи запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Марта Костюк

От украинской спортсменки обоснованно ждут прогресса, Марта способна даже добраться до топ-10. На старте сезона Костюк феноменально играла в Брисбене, ее остановила только Соболенко в финале.

Потом были американские турниры Майами и Индиан Уэллс, которые оказались похожими – вылет в третьем круге, поражения Елене Рыбакиной. В Руане спортсменка начала с уверенной победы над француженкой Диан Парри – 6:1, 6:4. Напомню, Костюк здесь первая сеяная, а действующим победителем является Элина Свитолина, так что есть шанс продолжить здесь украинскую традицию брать титулы. В следующем круге теннисистка потенциально может сыграть с победителем пары Рахимова – Энн Ли.

Кэти Маккнелли

Американская теннисистка точно не так известна, как ее предстоящая соперница, она не славилась феноменальной игрой или результатами, но считается хорошим середняком. Свой лучший турнир в сезоне Маккнелли провела в Майами, где дошла до третьего круга, а там проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

В Руане спортсменка начала с непростой победы над землячкой Кэти Волынец – 1:6, 6:1, 6:1. Хоть результаты и не впечатляют, американка поднялась на 14 позиций в рейтинге, по сравнению с началом года.

Прогноз

Украинка фаворит предстоящего матча, с чем я абсолютно согласен, при всем уважении к американке, Костюк теннисистка выше классом. Поскольку, это индивидуальный вид спорта, может случиться, что угодно, я жду упорной борьбы.

Никогда ранее спортсменки между собой не играли. Марта должна контролировать ход этой встречи, поэтому я ставлю на ее успех с форой -3,5 гейма за 1,66.

