Марта Костюк – Кэти Макнелли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Поединок 1/8 финала начнется 15 апреля не ранее 18:45 по Киеву
15 апреля во втором круге турнира в Руане между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Кэти Маккнелли (WTA 71).
Начало встречи запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Марта Костюк
От украинской спортсменки обоснованно ждут прогресса, Марта способна даже добраться до топ-10. На старте сезона Костюк феноменально играла в Брисбене, ее остановила только Соболенко в финале.
Потом были американские турниры Майами и Индиан Уэллс, которые оказались похожими – вылет в третьем круге, поражения Елене Рыбакиной. В Руане спортсменка начала с уверенной победы над француженкой Диан Парри – 6:1, 6:4. Напомню, Костюк здесь первая сеяная, а действующим победителем является Элина Свитолина, так что есть шанс продолжить здесь украинскую традицию брать титулы. В следующем круге теннисистка потенциально может сыграть с победителем пары Рахимова – Энн Ли.
Кэти Маккнелли
Американская теннисистка точно не так известна, как ее предстоящая соперница, она не славилась феноменальной игрой или результатами, но считается хорошим середняком. Свой лучший турнир в сезоне Маккнелли провела в Майами, где дошла до третьего круга, а там проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.
В Руане спортсменка начала с непростой победы над землячкой Кэти Волынец – 1:6, 6:1, 6:1. Хоть результаты и не впечатляют, американка поднялась на 14 позиций в рейтинге, по сравнению с началом года.
Прогноз
Украинка фаворит предстоящего матча, с чем я абсолютно согласен, при всем уважении к американке, Костюк теннисистка выше классом. Поскольку, это индивидуальный вид спорта, может случиться, что угодно, я жду упорной борьбы.
Никогда ранее спортсменки между собой не играли. Марта должна контролировать ход этой встречи, поэтому я ставлю на ее успех с форой -3,5 гейма за 1,66.
