Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас пропустил тренировочный день на турнире ATP 500 в Барселоне
ATP
15 апреля 2026, 16:10
83
0

Карлос выиграл стартовый поединок на пятисотнике

Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) пропустил тренировочный день на турнире ATP 500 в Барселоне.

Испанец вчера выиграл матч первого круга на пятисотнике, одолев Отто Виртанена в двух сетах.

В конце первого сета испанец взял медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой.

Алкарас решил не тренироваться сегодня на турнире в Барселоне, чтобы не усугубить дискомфорт в правом запястье.

У него была забронирован корт с 12:00 до 14:00, но вместо этого он будет проходить процедуры для восстановления со своим физиотерапевтом.

Следующий поединок испанца запланирован за завтра, 16 апреля. Карлос сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем.

По теме:
Алькарас, Музетти, де Минаур. Результаты второго игрового дня в Барселоне
Медицинский тайм-аут. Алькарас выиграл стартовый поединок в Барселоне
АЛЬКАРАС: «Стать вновь первой ракеткой в Барселоне – отличная мотивация»
Карлос Алькарас (теннисист) ATP Барселона
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Футбол | 15 апреля 2026, 09:56 8
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины

Мальдера может вернуться в главную команду страны

«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Футбол | 15 апреля 2026, 14:04 15
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ

Вячеслав Заховайло – о последних матчах киевлян в чемпионате

Циципас проиграл стартовый поединок на турнире ATP 500 в Мюнхене
Теннис | 15.04.2026, 15:03
Циципас проиграл стартовый поединок на турнире ATP 500 в Мюнхене
Циципас проиграл стартовый поединок на турнире ATP 500 в Мюнхене
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Футбол | 15.04.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15.04.2026, 09:27
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
13.04.2026, 21:58
Бокс
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 92
Футбол
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
14.04.2026, 13:13 10
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем