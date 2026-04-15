Алькарас пропустил тренировочный день на турнире ATP 500 в Барселоне
Карлос выиграл стартовый поединок на пятисотнике
Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) пропустил тренировочный день на турнире ATP 500 в Барселоне.
Испанец вчера выиграл матч первого круга на пятисотнике, одолев Отто Виртанена в двух сетах.
В конце первого сета испанец взял медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой.
Алкарас решил не тренироваться сегодня на турнире в Барселоне, чтобы не усугубить дискомфорт в правом запястье.
У него была забронирован корт с 12:00 до 14:00, но вместо этого он будет проходить процедуры для восстановления со своим физиотерапевтом.
Следующий поединок испанца запланирован за завтра, 16 апреля. Карлос сыграет с представителем Чехии Томашем Махачем.
🚨 Alcaraz para y no entrena hoy en Barcelona por molestias en la muñeca 🤚 https://t.co/NRsKgdwkRO— MARCA (@marca) April 15, 2026
Alcaraz has decided not to practice today at the Barcelona Open to avoid aggravating the discomfort in his right wrist 🎾— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) April 15, 2026
He had a practice court reserved at 12:00 pm, but according to @marca , he will instead receive treatment at the hotel by his physio 👨🏻⚕️
Via @dimedemi pic.twitter.com/0YGYRLorM4
