Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот спортсмен лучше меня»

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович принял участие в интересном блиц-опросе, в котором ему предстояло выбирать между спортивными легендами разных эпох.

– Том Брэди или Майкл Джордан?

– Том Брэди

– Том Брэди или Флойд Мейвезер-младший?

– Том Брэди

– Том Брэди или Конор Макгрегор?

– Том Брэди

– Том Брэди или Усэйн Болт?

– Том Брэди

– Том Брэди или Льюис Хэмилтон?

– Том Брэди

– Том Брэди или Майкл Фелпс?

– Том Брэди

– Том Брэди или Лионель Месси?

– Лионель Месси

– Лионель Месси или Новак Джокович?

– Лионель Месси

Ранее известный статистический портал Global Statistics обнародовал рейтинг лучших теннисистов за всю историю.