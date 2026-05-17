Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот спортсмен лучше меня»
Легендарный серб выделил Месси
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович принял участие в интересном блиц-опросе, в котором ему предстояло выбирать между спортивными легендами разных эпох.
– Том Брэди или Майкл Джордан?
– Том Брэди
– Том Брэди или Флойд Мейвезер-младший?
– Том Брэди
– Том Брэди или Конор Макгрегор?
– Том Брэди
– Том Брэди или Усэйн Болт?
– Том Брэди
– Том Брэди или Льюис Хэмилтон?
– Том Брэди
– Том Брэди или Майкл Фелпс?
– Том Брэди
– Том Брэди или Лионель Месси?
– Лионель Месси
– Лионель Месси или Новак Джокович?
– Лионель Месси
Ранее известный статистический портал Global Statistics обнародовал рейтинг лучших теннисистов за всю историю.
