Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот спортсмен лучше меня»
Другие новости
17 мая 2026, 08:20 |
708
1

Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот спортсмен лучше меня»

Легендарный серб выделил Месси

17 мая 2026, 08:20 |
708
1 Comments
Новак ДЖОКОВИЧ: «Этот спортсмен лучше меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович принял участие в интересном блиц-опросе, в котором ему предстояло выбирать между спортивными легендами разных эпох.

– Том Брэди или Майкл Джордан?

– Том Брэди

– Том Брэди или Флойд Мейвезер-младший?

– Том Брэди

– Том Брэди или Конор Макгрегор?

– Том Брэди

– Том Брэди или Усэйн Болт?

– Том Брэди

– Том Брэди или Льюис Хэмилтон?

– Том Брэди

– Том Брэди или Майкл Фелпс?

– Том Брэди

– Том Брэди или Лионель Месси?

– Лионель Месси

– Лионель Месси или Новак Джокович?

– Лионель Месси

Ранее известный статистический портал Global Statistics обнародовал рейтинг лучших теннисистов за всю историю.

По теме:
Кейн, Диас и Олисе суммарно забили 106 голов за Баварию в сезоне 2025/26
ФЕРМИН: «Месси, Иньеста и Хави украли 7 титулов у Реала?»
Коке следующим после Гризманна вошел в топ-10 по победам в Ла Лиге
Лионель Месси Новак Джокович Флойд Мейвезер Том Брэди Усэйн Болт Льюис Хэмилтон Майкл Фелпс
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Теннис | 16 мая 2026, 22:12 1
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты финального поединка на турниреWTA 1000 в Риме

ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Хоккей | 16 мая 2026, 16:45 0
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии

Стартовал второй игровой день на чемпионате мира

Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
Футбол | 17.05.2026, 00:34
Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике
Футбол | 17.05.2026, 02:31
ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике
ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кращий , ніж ти? Та всіх кого ти пелґрелічив-кращі , ніж ти. І це мінімум!лошара
Ответить
+1
Популярные новости
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем