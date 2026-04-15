Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Флик в Каталонии = Пеп в Мюнхене. 12 мыслей о матче Атлетико и Барселоны
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 11:44 | Обновлено 15 апреля 2026, 11:47
57
0

Флик в Каталонии = Пеп в Мюнхене. 12 мыслей о матче Атлетико и Барселоны

Скалони следует довериться Муссо, а каталонцам не стоит покупать звездного нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Депай не реализовался на 100% в Европе, потому что принимал неудачные карьерные решения относительно смены команд. Гризманн так и не выиграл Ла Лигу, потому что не туда и не тогда. Очень часто место футболиста в истории определяет не его умение играть в футбол, а его умение выбрать правильную команду для продолжения карьеры. Именно для таких ситуаций нужны топовые агенты. Так вот, причастные к трансферам Лангле – чертовы гении. Футболист склонен привозить и ошибаться. Не стал лидером защиты «Тоттенхэма». Не закрепился в «Астон Вилле». 4 года провел в «Барселоне», но вы не найдете ни одного фаната каталонцев, который бы с теплотой вспоминал времена выступлений француза за клуб. Сейчас не впечатляет в Мадриде и приносит очки в ЛЧ. Однако в истории останется как защитник, который всю карьеру играл на топ-уровне. Претендовал на трофеи. Вызывался в сборную. Возможно, как тот, кто выиграет ЛЧ в 2026 году. А все почему? Потому что агентство отрабатывает до последней копейки. Карьера Клемана складывается, потому что он доверился правильным людям. Футбол – это далеко не только о таланте. Уже давно нет.

Кстати, агентство, с которым сотрудничает Лангле, также «ведет» Забарного – если вдруг у Ильи не сложится в Париже, то за него не страшно. Да и складывается пока не то чтобы плохо: его «ПСЖ» уже в полуфинале ЛЧ. А «Барселона» – нет. В тексте ниже разбираемся, как так получилось, что каталонцы в этом сезоне выиграют лишь один-единственный кубок Ла Лиги.

1. «Атлетико» не запарковал автобус. Не с первых минут. В течение стартовых 45 каталонцы регулярно ловили соперника забегами за спину центральным защитникам. Эти моменты не создавались бы, если бы некуда было бежать и «матрасники» защищались в низком блоке. Приятно видеть, что наконец-то команда и лично Симеоне прибавили в смелости. Наконец «Атлетико» сыграл против «Барселоны» как андердог, а не как маленькая команда. Звучит похоже, но разница есть. Впрочем, окупился ли стартовый план «матрасников» не прижиматься к собственным воротам? Нет. У «Барселоны» почти двойка xG за тайм, у Муссо – работы на 2.58 xGOT. Лангле не ошибся бы, если бы выбивал мяч, а не разыгрывал. Защитники не теряли бы Торреса раз за разом, если бы тот всегда был перед ними, а не на одной линии с ними. Замечательно, что «матрасники» теперь готовы играть смело – но с этим набором защитников, пожалуй, все же не стоит.

2. Муссо может помочь Аргентине на ЧМ. У Мартинеса абсолютно проходной сезон. А вот Хуан после травмы Облака настолько убедителен, что возникает вопрос: а действительно ли «Атлетико» так уж и нужна эта «тучка»? В двух матчах подряд против «Барселоны» он является лучшим футболистом на поле. В игре, где все защитники «Атлетико» сыграли так себе, а Лангле – вообще против своего вратаря, голкипер совершил несколько элитных сейвов. Если бы не Муссо, «Барселона» могла забить 5 еще в первом тайме. Если бы не он, фанаты каталонцев сейчас признавались бы в любви Феррану. В первом тайме отбивал, во втором идеально сыграл на выходах. Это чемпионский матч от Муссо. Очередной. Хуан будет в полуфинале ЛЧ, как вариант – даже в финале. Мартинес – более опытный на уровне сборных, но если другой вратарь сейчас на пике своей формы, то почему бы не рискнуть? Можно попробовать обоих в группе. Можно создать конкуренцию. Муссо заслужил. Уже сейчас, еще до полуфиналов.

3. Насыщенные событиями таймы – в пользу «Барселоны». Каталонцы на элитном уровне устраивают суматоху на поле. По состоянию на 12 минуту матча у нас уже было несколько упущенных командой шансов, забитый гол, по крайней мере одна быстрая атака «Атлетико», немало эпизодов борьбы на поле… Симеоне перед игрой говорил о каком-то плане, но тот точно не сработал: не в интересах «матрасников» было играть настолько веселый тайм. Но команда сыграла. Ее заставили. «Барселона» создала первый момент уже через 30 секунд после старта поединка. Нам казалось, что 2:0 – достаточное преимущество, чтобы «Атлетико» чувствовал себя комфортно в ответном матче. Но нет, не чувствовал. В какой-то момент откровенно переключился на режим выживания, где главное – не пропустить еще, провести хотя бы одну опасную атаку, дотянуть до перерыва и т.д. «Барселона» вернулась в игру. «Барселона» перевернула ход матча. «Атлетико» не справился с задачей удержать преимущество и инициативу.

4. «Барселона» должна была пропустить. Для команды это нормально. Она обязана пропускать из-за высокой линии обороны. В этом сезоне «Атлетико» забивал «Барселоне» в 5 из 6 встреч. Даже переживающий кризис «Реал» стабильно забивает в ворота каталонцев более одного гола. Когда играешь настолько рискованно, то будешь пропускать регулярно. Особенно от квалифицированных соперников. Особенно когда вынужден атаковать еще большими, чем обычно, силами после неудачи в первом матче. Поэтому «Барселона» пропустила, и это естественно. Досадно то, когда именно она получила в свои ворота этот мяч. При счете 2:0, когда была близка к третьему забитому. Тогда, когда «Атлетико» больше заботился о том, чтобы не пропустить еще, чем о том, чтобы отличиться. «Барселона» пропустила «обязательный» гол не в то время. Не повезло.

Как и не повезло с разбитым носом Фермина: момент произошел сразу после того, как каталонцы повели 2:0 и создали еще один топ-шанс. «Атлетико» просто не успевал. «Матрасников» возили. «Барселона» контролировала темп. И тут – пауза на несколько минут, которая позволила мадридцам немного прийти в себя. И опять же: это не из-за грубости «матрасников». Легко говорить после матча, но, возможно, не стоило пытаться поставить Фермина на ноги. Испанец, конечно, очень полезен – но потеря темпа и инициативы того не стоили. Кроме того, не очень понимаю эти геройства с игрой с перевязанной головой, лицом в пластырях и т.д. Эффектно – но ведь футболист явно не может выкладываться на 100%, а врачи теряют возможность уже сейчас заняться работой над здоровьем такого ценного для клуба актива. Фермин остался на поле и не впечатлил, а «Барселона» из-за потраченного времени на приведение его в чувство потеряла шанс повести 3:0. Кому от этого лучше?

5. Лукман выглядит очень органично в «Атлетико». Когда он переходил, были вопросы, главный: почему сюда? Нигериец любит и умеет играть с мячом, но в Мадриде важнее скорее играть против круглого. Хочет комбинировать и обходить соперников, но «матрасники» больше о культе труда, чем об эстетике. Да и в клубе есть Альварес, который полностью покрывает квоту на творчество на поле. Ну, так казалось. Зато Лукман дает «Атлетико» как раз то, чего не хватало команде. Той трудно выходить из-под прессинга? Адемола заработает на себе фолы и выполнит сложный пас. Той нужен футболист, способный обыграть 1 на 1, когда от этого зависит темп атаки? Лукман тут как тут. Тебе нужен тот, кто будет стартовать не с позиции форварда, но будет не менее нацелен на чужие ворота? Нигериец пригодится. Еще и не капризничает, что его стабильно раньше всех из игроков атаки меняют. Симеоне нашел футболиста, который уже сейчас является одним из лидеров «Атлетико». Вдруг что – «матрасники» уход Альвареса смогут пережить.

Getty Images/Global Images Ukraine

6. Ферран – уникальный футболист. Вот иногда смотришь на одно его действие и думаешь, что Торрес – гений. А после другого спрашиваешь себя, что он вообще делает в «Барселоне». На этот раз он отдал идеальный пас на первый гол Ямаля, а позже «угадал» с таймингом рывка в моменте со вторым, уже собственным забитым, и качественно пробил по воротам. Слабые игроки так не умеют. Рэшфорд не слабый, но так бы не смог. А Ферран может и делает. Сделаю неосторожное предположение: Торрес, если ему будут доверять, станет одним из лучших футболистов в мире через 3-4 года. У него точно есть талант. Он уже поработал с Пепом и Хави – а сейчас работает с Фликом. Так что футбол он уже понимает и будет понимать только лучше. Играл на нескольких позициях. Во многих ролях. Если бы не проблемы с реализацией простых моментов, Ферран уже был бы одним из лидеров «Барселоны». С годами он становится лучше, поэтому однажды научится избегать глупых ошибок. А талант и креативное мышление никуда не денутся. Возможно, на место Левандовски можно купить не мировую звезду, а конкурента для Феррана.

7. «Барселоне» нужны лучшие защитники. Раньше команда уже вылетала из ЛЧ из-за удаления Араухо. Теперь подводит в первом матче Кубарси, во втором – Гарсия. И если ошибку молодого испанца ещё можно объяснить недостатком опыта, то вот удаления Араухо и Гарсии – ну, это уже вопрос класса исполнителей. Они не то чтобы не дотягивают до уровня полуфиналов ЛЧ (здесь будет играть Лангле, так о чем речь?), просто «Барселоне» нужны более сильные. Каталонцы играют в самый агрессивный футбол среди топ-клубов Европы. Больше всех атакуют. Из-за этого их защитники чаще всего оказываются в неприятных, стрессовых, да что там – исключительно ужасных ситуациях. И в них оказался бы любой: Ван Дейк, Бремер, Упамекано или Пачо. Важны решения в таких эпизодах. Вот Гарсия, например, решает сбить Серлота. И «Барселона» остается в меньшинстве на последние минуты. Не говорю, что это определило судьбу поединка, просто одно и то же повторяется матч за матчем и год за годом – пора бы уже делать выводы.

«Барселона» либо найдет сильных защитников, либо продолжит получать красные карточки и пропускать голы в свои ворота в решающих матчах. Сейчас подставил Гарсия, а в следующем сезоне это сделает, например, Мартин. Кунде – вряд ли, потому что выше уровнем. Поэтому летом и нужно искать именно игроков в центр защиты, а не нового Левандовски. В конце концов, «Барселона» вылетает не потому, что Ферран не может реализовать момент и некому забить, – а из-за неудачных решений своих защитников. Понятно, что защитники – это такой себе актив. Их защитников не привлечь к себе внимание лучших спонсоров. Но без них Флик и дальше будет тщетно ковырять эту скалу. Построит лучший футбол в атаке, а пострадает из-за того, что кто-то получил красную карточку. Лапорте пора работать не только на благо «Барселоны», но и вместе с Фликом и для Флика. Ханси нужны те, кто справится с трудными ситуациями на поле, а не Гарсия и Араухо.

8. На месте Серлота мог бы быть Довбик. Футболист не является одним из лидеров «Атлетико», но выходит в конце матча – и становится героем в глазах фанатов «матрасников», зарабатывая красную карточку для соперника. И кто захочет его продажи летом? Болельщики мадридцев точно счастливы, что у них на скамейке запасных сидит настолько полезный и эффективный нападающий. И Симеоне нужен был именно такой игрок-функция. Ограниченный. С явными недостатками. Но уже в полуфинале ЛЧ. Конечно, Довбику немного не повезло в «Роме» с уходом Де Росси, которому украинец был нужен, но просто констатируем: стилистически очень похожий на Артема футболист сейчас под прожекторами. При том, что он был лишь вариантом №2 тем летом, когда «Атлетико» искал нападающего, а №1 был именно Довбик. Пожалуй, сейчас уже точно можно сказать: выбор «Ромы» был ошибкой. Карьера Артема могла сложиться гораздо лучше.

9. Второй тайм – более медленный. У «Барселоны» после перерыва больше владения (78% против 65%), но меньше пасов (336 против 347). То есть команда стала хуже двигать мяч. Здесь комплекс факторов. Пожалуй, ключевой: «Атлетико» начал защищаться ниже. Симеоне окончательно отказался от идей о том, что «нельзя парковать автобус дома» (Лангле довел), поэтому после перерыва команда не стеснялась обороняться иногда даже в 8-9 полевых игроков в собственной штрафной. Но есть еще один момент: «Барселона» не нашла, кем усилить игру. Напомню: в первом тайме врачи приклеили Фермину новый нос, чтобы только Флику не пришлось выпускать Рэшфорда. Левандовски уже не тот, а в день хорошей игры Феррана – просто замена на ухудшение качества игры. Все креативные футболисты центра уже на поле. Уже который год подряд говорим о том, что «Барселоне» нужна скамейка запасных. Нужна была и сейчас, потому что «Атлетико» после игры запасными в выходные был свежее после перерыва. Но героев на скамейке не нашлось. Самый опасный в атаке из тех, кто вышел на замену, – Араухо. Занавес.

10. Даже как зритель после финального свистка чувствовал усталость. Трудно даже представить, как футболистам. «Атлетико» действительно изменился: уже не только защищается в больших матчах, имеет больше таланта и качества в передней линии, чем в задней. Но культ труда никуда не исчез. Это все тот же «Атлетико», который выигрывает не благодаря мастерству, а потому что готов больше бегать, больше стараться, страдать и выживать. У защитников «матрасников» плохие оценки, потому что они проигрывали дуэли Ямалю и ошибались, но мадридцы в полуфинале ЛЧ именно потому, что защитили преимущество в счете, а не перестреляли соперника. Получается, личная победа Симеоне, который с относительно слабыми защитниками сумел пропустить от «Барселоны» всего 2 гола за 180 минут. Не просто вышел в полуфинал, но и сделал это в характерной для него манере. Не благодаря Лукману или Альваресу – а потому, что этот «Атлетико» достаточно хорошая команда. Симеоне заслужил этот полуфинал.

Getty Images/Global Images Ukraine

11. «Барса» выбывает так, как и положено выбывать претенденту на победу во всех турнирах. Она переиграла «Атлетико». Она отыгралась после счёта 0:2. Она была близка к чуду. При том, что перед матчем букмекеры оценивали её шансы на выход в полуфинал всего в 33%. То есть команда была близка к тому, чтобы добиться нужного результата вопреки обстоятельствам. Поэтому вылетает с высоко поднятой головой. Футболисты «Атлетико» после игры упали на газон не только из-за отсутствия сил, но и из-за осознания своего подвига. Они настолько хорошо выполнили свою работу, что повалили «босса игры». Того, кто не вылетает ни из одного турнира без борьбы. Того, кто даже в дни поражений играет в футбол на высшем уровне. В конце концов, того, кто даже в меньшинстве на последних минутах в гостевом матче атаковал ворота соперника. «Барселона» сейчас настолько страшный и большой соперник, что победа над ней – событие. Когда твои противники воспринимают виктории против тебя вот так, это знак, что ты движешься в правильном направлении.

12. Флик в «Барселоне» идет по стопам Пепа в Мюнхене. Абсолютно одинаковые вайбы. Также доминирование в чемпионате. И также очень досадные вылеты из ЛЧ на решающих этапах. Кстати, однажды и Гвардиола вылетал во главе «Баварии» из ЛЧ от «Атлетико». Тогда тоже «Бавария» лучше играла в футбол. Но тогда «Атлетико» тоже справился, выжил, воспользовался своими шансами. «Баварии» Гвардиолы всегда не хватало чуть-чуть. Финальных штрихов. Везения. Возможно, хищности у чужих ворот в решающих поединках. «Барселона» переживает то же самое. Те же причины неудач. Сейчас период работы Гвардиолы в Германии вспоминают просто как «ну, было». И было бы очень обидно, если бы период Флика в «Барселоне», каким бы длинным или коротким он ни был, также вспоминали бы через годы как нечто обыденное и заурядное. Потому что на самом деле Ханси делает в Каталонии замечательные, удивительные вещи. И это приносит трофеи. Уже не один и не два.

Но кубка ЛЧ нет. Нет даже финала турнира. Если «Реал» оправится, а «Барселона» не будет годами доминировать в Ла Лиге, то наследие Флика в Каталонии будут оценивать преимущественно по победам в ЛЧ. И если уж так, то хотелось бы, чтобы однажды он все-таки выиграл с «Барселоной» этот турнир. Даже не для болельщиков или чтобы заставить замолчать хейтеров – для истории.

статьи эксклюзив Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем