Де Йонг повторил рекорд Коку в составе Барселоны

28-летний полузащитник Барселоны Френки де Йонг повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в составе Барселоны во всех турнирах среди нидерландских футболистов.

Произошло это в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Атлетико.

В активе де Йонга стало 292 сыгранных матча за Барселону, такое же количество в свое время сыграл другой представитель Нидерландов Филлип Коку.

Вспомним топ-10 нидерландских игроков с наибольшим количеством сыгранных поединков в составе блаугранас.

Футболисты из Нидерландов с наибольшим количеством сыгранных матчей за Барселону во всех турнирах