  4. Де Йонг повторил рекорд Коку в составе Барселоны
15 апреля 2026, 11:34 | Обновлено 15 апреля 2026, 11:35
В активе нидерландского полузащитника теперь 292 матча за клуб во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнки де Йонг

28-летний полузащитник Барселоны Френки де Йонг повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в составе Барселоны во всех турнирах среди нидерландских футболистов.

Произошло это в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Атлетико.

В активе де Йонга стало 292 сыгранных матча за Барселону, такое же количество в свое время сыграл другой представитель Нидерландов Филлип Коку.

Вспомним топ-10 нидерландских игроков с наибольшим количеством сыгранных поединков в составе блаугранас.

Футболисты из Нидерландов с наибольшим количеством сыгранных матчей за Барселону во всех турнирах

  • 292 – Фрэнки де Йонг
  • 292 – Филлип Коку
  • 264 – Рональд Куман
  • 257 – Патрик Клюйверт
  • 255 – Микаэль Райцигер
  • 214 – Франк де Бур
  • 183 – Йохан Нескенс
  • 180 – Йохан Кройф
  • 154 – Джованни ван Бронкхорст
  • 144 – Руд Хесп
