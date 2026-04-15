Де Йонг повторил рекорд Коку в составе Барселоны
В активе нидерландского полузащитника теперь 292 матча за клуб во всех турнирах
28-летний полузащитник Барселоны Френки де Йонг повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в составе Барселоны во всех турнирах среди нидерландских футболистов.
Произошло это в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Атлетико.
В активе де Йонга стало 292 сыгранных матча за Барселону, такое же количество в свое время сыграл другой представитель Нидерландов Филлип Коку.
Вспомним топ-10 нидерландских игроков с наибольшим количеством сыгранных поединков в составе блаугранас.
Футболисты из Нидерландов с наибольшим количеством сыгранных матчей за Барселону во всех турнирах
- 292 – Фрэнки де Йонг
- 292 – Филлип Коку
- 264 – Рональд Куман
- 257 – Патрик Клюйверт
- 255 – Микаэль Райцигер
- 214 – Франк де Бур
- 183 – Йохан Нескенс
- 180 – Йохан Кройф
- 154 – Джованни ван Бронкхорст
- 144 – Руд Хесп
