Атлетико в третий раз выбил Барселону из четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский Атлетико в третий раз в истории Лиги чемпионов победил Барселону по итогам матчей четвертьфинала турнира.

Противостояние Атлетико и Барселоны в четвертьфиналах Лиги чемпионов

2025/26, Атлетико – Барселона – 1:2–2:0

2015/16, Атлетико – Барселона – 2:0–1:2

2013/14, Атлетико – Барселона – 1:0–1:1

В сезоне 2013/14 за мадридцев голами отмечались Коке и Диего, в сезоне 2015/16 – Антуан Гризманн (дважды) и Фернандо Торрес, в сезоне 2025/26 – Хулиан Альварес, Александер Серлот и Адемола Лукман.

Интересным фактом является то, что в сезонах 2013/14 и 2015/16 Атлетико выходил в финал Лиги чемпионов, где в обоих случаях проиграл другому испанскому клубу – Реалу.

Напомним, что в текущем сезоне Атлетико за право поучаствовать в финале турнира сыграет в полуфинале против победителя пары Арсенал – Спортинг.