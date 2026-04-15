Атлетико в третий раз выбил Барселону из четвертьфинала Лиги чемпионов
Вспомним эти три победных для мадридцев четвертьфинальных противостояния
Мадридский Атлетико в третий раз в истории Лиги чемпионов победил Барселону по итогам матчей четвертьфинала турнира.
Противостояние Атлетико и Барселоны в четвертьфиналах Лиги чемпионов
- 2025/26, Атлетико – Барселона – 1:2–2:0
- 2015/16, Атлетико – Барселона – 2:0–1:2
- 2013/14, Атлетико – Барселона – 1:0–1:1
В сезоне 2013/14 за мадридцев голами отмечались Коке и Диего, в сезоне 2015/16 – Антуан Гризманн (дважды) и Фернандо Торрес, в сезоне 2025/26 – Хулиан Альварес, Александер Серлот и Адемола Лукман.
Интересным фактом является то, что в сезонах 2013/14 и 2015/16 Атлетико выходил в финал Лиги чемпионов, где в обоих случаях проиграл другому испанскому клубу – Реалу.
Напомним, что в текущем сезоне Атлетико за право поучаствовать в финале турнира сыграет в полуфинале против победителя пары Арсенал – Спортинг.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
