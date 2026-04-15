Собослаи впервые в карьере не выиграет ни одного трофея в сезоне
Это стало известно после вылета Ливерпуля из Лиги чемпионов
Венгерский полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи впервые в своей профессиональной карьере не выиграет ни одного трофея в сезоне.
Ливерпуль в сезоне 2025/26 уже закончил борьбу в Кубке Англии, Кубке английской лиги, Лиге чемпионов, а также не сможет сразиться за победу в АПЛ.
Таким образом, серия Собослаи с выигранными командными трофеями начиная с сезона 2017/18 закончилась в прошлом сезоне 2024/25.
Напомним, что венгр является четырехкратным чемпионом Австрии и трехкратным победителем Кубка Австрии в составе РБ Зальцбург, двукратным победителем Кубка Германии в составе РБ Лейпциг, а также победителем АПЛ и Кубка английской лиги в составе Ливерпуля.
Командные достижения Доминика Собослаи в каждом сезоне
- 2017/18 – чемпион Австрии (РБ Зальцбург)
- 2018/19 – чемпион Австрии (РБ Зальцбург)
- 2018/19 – победитель Кубка Австрии (РБ Зальцбург)
- 2019/20 – чемпион Австрии (РБ Зальцбург)
- 2019/20 – победитель Кубка Австрии (РБ Зальцбург)
- 2020/21 – чемпион Австрии (РБ Зальцбург)
- 2020/21 – победитель Кубка Австрии (РБ Зальцбург)
- 2021/22 – победитель Кубка Германии (РБ Лейпциг)
- 2022/23 – победитель Кубка Германии (РБ Лейпциг)
- 2023/24 – победитель Кубка английской лиги (Ливерпуль)
- 2024/25 – чемпион Англии (Ливерпуль)
- 2025/26 – без выигранных трофеев
