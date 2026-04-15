Собослаи впервые в карьере не выиграет ни одного трофея в сезоне

Венгерский полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи впервые в своей профессиональной карьере не выиграет ни одного трофея в сезоне.

Ливерпуль в сезоне 2025/26 уже закончил борьбу в Кубке Англии, Кубке английской лиги, Лиге чемпионов, а также не сможет сразиться за победу в АПЛ.

Таким образом, серия Собослаи с выигранными командными трофеями начиная с сезона 2017/18 закончилась в прошлом сезоне 2024/25.

Напомним, что венгр является четырехкратным чемпионом Австрии и трехкратным победителем Кубка Австрии в составе РБ Зальцбург, двукратным победителем Кубка Германии в составе РБ Лейпциг, а также победителем АПЛ и Кубка английской лиги в составе Ливерпуля.

Командные достижения Доминика Собослаи в каждом сезоне