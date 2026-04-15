Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Собослаи впервые в карьере не выиграет ни одного трофея в сезоне
Англия
15 апреля 2026, 11:03
Собослаи впервые в карьере не выиграет ни одного трофея в сезоне

Это стало известно после вылета Ливерпуля из Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Венгерский полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи впервые в своей профессиональной карьере не выиграет ни одного трофея в сезоне.

Ливерпуль в сезоне 2025/26 уже закончил борьбу в Кубке Англии, Кубке английской лиги, Лиге чемпионов, а также не сможет сразиться за победу в АПЛ.

Таким образом, серия Собослаи с выигранными командными трофеями начиная с сезона 2017/18 закончилась в прошлом сезоне 2024/25.

Напомним, что венгр является четырехкратным чемпионом Австрии и трехкратным победителем Кубка Австрии в составе РБ Зальцбург, двукратным победителем Кубка Германии в составе РБ Лейпциг, а также победителем АПЛ и Кубка английской лиги в составе Ливерпуля.

Командные достижения Доминика Собослаи в каждом сезоне

  • 2017/18 – чемпион Австрии (РБ Зальцбург)
  • 2018/19 – чемпион Австрии (РБ Зальцбург)
  • 2018/19 – победитель Кубка Австрии (РБ Зальцбург)
  • 2019/20 – чемпион Австрии (РБ Зальцбург)
  • 2019/20 – победитель Кубка Австрии (РБ Зальцбург)
  • 2020/21 – чемпион Австрии (РБ Зальцбург)
  • 2020/21 – победитель Кубка Австрии (РБ Зальцбург)
  • 2021/22 – победитель Кубка Германии (РБ Лейпциг)
  • 2022/23 – победитель Кубка Германии (РБ Лейпциг)
  • 2023/24 – победитель Кубка английской лиги (Ливерпуль)
  • 2024/25 – чемпион Англии (Ливерпуль)
  • 2025/26 – без выигранных трофеев
статистика Ливерпуль Ливерпуль - ПСЖ Доминик Собослаи Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем