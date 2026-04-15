ГРИЗМАНН: «Голы Барсы – это наши ошибки. Мы не чувствовали себя комфортно»

Французский игрок «Атлетико» Антуан Гризманн поделился эмоциями после домашнего матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы проиграли дома со счетом 1:2, но прошли дальше по сумме двух матчей (3:2). Антуан признал, что пропущенные мячи на «Метрополитано» стали следствием ошибок команды.

«Я очень счастлив. Их голы – это две наши ошибки, и за такое в матчах такого уровня ты платишь. Я потерял мяч в момент второго гола – неправильно занял позицию для передачи. Затем, благодаря нашим болельщикам и нашему качеству, нам удалось забить гол. Мы не чувствовали себя комфортно с мячом. Нам не хватало спокойствия, чтобы играть, но, в общем, мы в полуфинале.

Следующий соперник? Неважно, с кем играть, главное – чтобы мы сами были в хорошей форме до конца. Это была очень красивая и сложная дуэль против великой команды, которая очень хорошо играет. Нам было чрезвычайно тяжело, но мы прошли дальше.

Мы уже думаем о субботе, когда состоится финал Кубка Испании. Это будет красивый, но сложный матч. Теперь время отдохнуть», – заявил Антуан.