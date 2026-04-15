  4. ГРИЗМАНН: «Голы Барсы – это наши ошибки. Мы не чувствовали себя комфортно»
ГРИЗМАНН: «Голы Барсы – это наши ошибки. Мы не чувствовали себя комфортно»

Антуан подвел итоги второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский игрок «Атлетико» Антуан Гризманн поделился эмоциями после домашнего матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы проиграли дома со счетом 1:2, но прошли дальше по сумме двух матчей (3:2). Антуан признал, что пропущенные мячи на «Метрополитано» стали следствием ошибок команды.

«Я очень счастлив. Их голы – это две наши ошибки, и за такое в матчах такого уровня ты платишь. Я потерял мяч в момент второго гола – неправильно занял позицию для передачи. Затем, благодаря нашим болельщикам и нашему качеству, нам удалось забить гол. Мы не чувствовали себя комфортно с мячом. Нам не хватало спокойствия, чтобы играть, но, в общем, мы в полуфинале.

Следующий соперник? Неважно, с кем играть, главное – чтобы мы сами были в хорошей форме до конца. Это была очень красивая и сложная дуэль против великой команды, которая очень хорошо играет. Нам было чрезвычайно тяжело, но мы прошли дальше.

Мы уже думаем о субботе, когда состоится финал Кубка Испании. Это будет красивый, но сложный матч. Теперь время отдохнуть», – заявил Антуан.

По теме:
Капитан Атлетико: «К счастью, третий гол Барсы отменили из-за офсайда»
Симеоне назвал единственный способ, которым можно победить Барселону
Флик в Каталонии = Пеп в Мюнхене. 12 мыслей о матче Атлетико и Барселоны
Андрей Витренко Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15 апреля 2026, 06:32 5
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие

«Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинцем

Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
Футбол | 15 апреля 2026, 09:51 10
Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера

Бруниньо вскоре пройдет медосмотр и оформит необходимые для трансфера бумаги

Рух продолжают преследовать травмы
Футбол | 15.04.2026, 10:46
Рух продолжают преследовать травмы
Рух продолжают преследовать травмы
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15.04.2026, 08:11
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
Футбол | 15.04.2026, 03:02
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
Популярные новости
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 10
Футбол
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
13.04.2026, 21:58
Бокс
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21 10
Бокс
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
