Сергей ДИРЯВКА: «ЛНЗ доказал, что не случайно претендует на чемпионство»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о центральном поединке 23 тура УПЛ между ЛНЗ и «Шахтером», который завершился вничью – 2:2.

«Мне очень понравилось противостояние в Черкассах. Считаю, что по напряжению, по ходу событий, это был самый содержательный поединок в текущем сезоне.

Интерес к матчу подогревало то, что отношения выясняли команды, действующие в разной манере. И обе сумели продемонстрировать свои лучшие качества. Прежде всего, респект черкасчанам, доказавшим, что не случайно претендуют на чемпионство. Особенно в первом тайме подопечные Виталия Пономарева порадовали хорошей подготовкой: продуманными выбеганиями, качественным контрпрессингом, цепкостью при подборах.

Следует отдать должное и тренерскому штабу горняков во главе с Ардой Тураном, который во время перерыва внес нужные коррективы. В частности, вышедший на замену Олег Очеретько навел порядок в середине поля. А благодаря высшему индивидуальному мастерству гости перехватили инициативу во втором тайме. Но, по-моему, если бы «Шахтер» таки склонил чашу весов на свою сторону, то это было бы несправедливо. Черкасчане заслужили, по крайней мере, одно очко.

Убежден, что таким результатом остались довольны и наши болельщики. Ведь интрига в борьбе за золото сохраняется».

Пока ЛНЗ и «Шахтер» лидируют в чемпионате, набрав по 51 очку, но у «горняков» еще игра в запасе.