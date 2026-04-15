Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Сергей ДИРЯВКА: «ЛНЗ доказал, что не случайно претендует на чемпионство»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2026, 10:28
28
0

Сергей ДИРЯВКА: «ЛНЗ доказал, что не случайно претендует на чемпионство»

Экс-защитник сборной Украины считает. что в борьбе за «золото» сохраняется интрига

15 апреля 2026, 10:28
28
0
ФК ЛНЗ

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о центральном поединке 23 тура УПЛ между ЛНЗ и «Шахтером», который завершился вничью – 2:2.

«Мне очень понравилось противостояние в Черкассах. Считаю, что по напряжению, по ходу событий, это был самый содержательный поединок в текущем сезоне.

Интерес к матчу подогревало то, что отношения выясняли команды, действующие в разной манере. И обе сумели продемонстрировать свои лучшие качества. Прежде всего, респект черкасчанам, доказавшим, что не случайно претендуют на чемпионство. Особенно в первом тайме подопечные Виталия Пономарева порадовали хорошей подготовкой: продуманными выбеганиями, качественным контрпрессингом, цепкостью при подборах.

Следует отдать должное и тренерскому штабу горняков во главе с Ардой Тураном, который во время перерыва внес нужные коррективы. В частности, вышедший на замену Олег Очеретько навел порядок в середине поля. А благодаря высшему индивидуальному мастерству гости перехватили инициативу во втором тайме. Но, по-моему, если бы «Шахтер» таки склонил чашу весов на свою сторону, то это было бы несправедливо. Черкасчане заслужили, по крайней мере, одно очко.

Убежден, что таким результатом остались довольны и наши болельщики. Ведь интрига в борьбе за золото сохраняется».

Пока ЛНЗ и «Шахтер» лидируют в чемпионате, набрав по 51 очку, но у «горняков» еще игра в запасе.

По теме:
инсайд Сергей Дирявка ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк ЛНЗ - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем