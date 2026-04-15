Экс-футболист сборной Украины не хочет покидать Шахтер из-за зарплаты
Швед планирует остаться в донецкой команде
Известный комментатор Игорь Цыганык высказался по поводу карьерной ситуации вингера Марьяна Шведа.
По его словам, нынешние условия контракта и зарплата футболиста с «Шахтером» делают его переход в другую команду маловероятным, поскольку ни один украинский клуб не сможет предложить подобный уровень зарплаты.
Сам игрок не демонстрирует большого желания менять клуб или бороться за место в основе в другой команде.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.
