Экс-футболист сборной Украины не хочет покидать Шахтер из-за зарплаты

Известный комментатор Игорь Цыганык высказался по поводу карьерной ситуации вингера Марьяна Шведа.

По его словам, нынешние условия контракта и зарплата футболиста с «Шахтером» делают его переход в другую команду маловероятным, поскольку ни один украинский клуб не сможет предложить подобный уровень зарплаты.

Сам игрок не демонстрирует большого желания менять клуб или бороться за место в основе в другой команде.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.