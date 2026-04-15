  4. Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
15 апреля 2026, 17:06 |
1656
5

Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер

Авторитетный тренер считает, что на чужом поле команда Арды Турана не проиграет

15 апреля 2026, 17:06 |
1656
5 Comments
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – АЗ

После победы в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций у АЗ со счетом 3:0, «Шахтер» имеет великолепную возможность выйти в полуфинал. Для этого «горнякам» необходимо оформить путевку в Нидерландах. Насколько велики шансы у команды Арды Турана, рассказал известный отечественный тренер Мирон Маркевич.

– На общую победу «Шазтера» я отдаю 70 процентов, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Мне кажется, что и в Нидерландах украинская команда не проиграет. Начать, возможно, нужно от обороны, в первые минут 20 постараться засушить игру. Важно, чтобы сзади был порядок. И, конечно, постараться не пропустить быстрый мяч.

Понятно, что АЗ с первых минут побежит вперед, поскольку нужно отыгрывать три мяча, поэтому можно попробовать поймать их на контратаке, тем более что в «Шахтере» есть, кому это сделать. Думаю, игра завершится вничью. Соперники забьют по одному мячу. 1:1. Но если, даже «Шахтер» и проиграет, то не больше, чем в один мяч.

Напомним, что ответный поединок АЗ – «Шахтер» состоится завтра, 16 апреля. Начало встречи – в 19:45. Победитель данной пары в полуфинале встретится с лучшей командой в противостоянии «Фиорентина» – «Кристал Пэлас». Отметим, что в первом матче победу отпраздновали англичане – 3:0.

Мирон Маркевич Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Арда Туран
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
4:0
Оххх.. Богданович... Вы уже раз на прогнозировали перед матчем нашей сборной с шведами🥴
таке напевно говорив і про другу гру з лехом. тільки тут різниця більша. але голи були тиждень тому як на куражі після першого
Ну не все так легко буде у Шахтаря.
АЗ заб'є 2 або більше голів, плюс нічийного результату не має бути. 
Тому матч буде надто важкий для гірників.
