Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер

После победы в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций у АЗ со счетом 3:0, «Шахтер» имеет великолепную возможность выйти в полуфинал. Для этого «горнякам» необходимо оформить путевку в Нидерландах. Насколько велики шансы у команды Арды Турана, рассказал известный отечественный тренер Мирон Маркевич.

– На общую победу «Шазтера» я отдаю 70 процентов, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Мне кажется, что и в Нидерландах украинская команда не проиграет. Начать, возможно, нужно от обороны, в первые минут 20 постараться засушить игру. Важно, чтобы сзади был порядок. И, конечно, постараться не пропустить быстрый мяч.

Понятно, что АЗ с первых минут побежит вперед, поскольку нужно отыгрывать три мяча, поэтому можно попробовать поймать их на контратаке, тем более что в «Шахтере» есть, кому это сделать. Думаю, игра завершится вничью. Соперники забьют по одному мячу. 1:1. Но если, даже «Шахтер» и проиграет, то не больше, чем в один мяч.

Напомним, что ответный поединок АЗ – «Шахтер» состоится завтра, 16 апреля. Начало встречи – в 19:45. Победитель данной пары в полуфинале встретится с лучшей командой в противостоянии «Фиорентина» – «Кристал Пэлас». Отметим, что в первом матче победу отпраздновали англичане – 3:0.