36-кратный чемпион готов дать Зинченко контракт, но есть одно условие

Амстердамский «Аякс» в ближайшее время определится с будущим украинца Александра Зинченко.

29-летний защитник после зимнего перехода успел провести за новую команду лишь около 20 минут: после дебюта против АЗ он вышел в стартовом составе на матч с «Фортуной», однако уже на 6-й минуте покинул поле из-за травмы. Впоследствии стало известно, что повреждение оказалось серьезным и выбило игрока до конца сезона.

Сейчас Зинченко постепенно восстанавливается. «Аякс» готов предложить ему контракт, но только при условии хорошего физического состояния игрока.

В то же время руководство «Аякса» рассматривает и альтернативные варианты усиления на позицию левого защитника. Среди возможных кандидатов называют возвращение игрока «Жироны» Дейли Блинда, который может стать конкурентом или заменой украинцу.