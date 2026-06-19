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Нидерланды
19 июня 2026, 01:32 | Обновлено 19 июня 2026, 02:02
357
0

36-кратный чемпион готов дать Зинченко контракт, но есть одно условие

«Аякс» ждет восстановления украинца

19 июня 2026, 01:32 | Обновлено 19 июня 2026, 02:02
357
0
36-кратный чемпион готов дать Зинченко контракт, но есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Амстердамский «Аякс» в ближайшее время определится с будущим украинца Александра Зинченко.

29-летний защитник после зимнего перехода успел провести за новую команду лишь около 20 минут: после дебюта против АЗ он вышел в стартовом составе на матч с «Фортуной», однако уже на 6-й минуте покинул поле из-за травмы. Впоследствии стало известно, что повреждение оказалось серьезным и выбило игрока до конца сезона.

Сейчас Зинченко постепенно восстанавливается. «Аякс» готов предложить ему контракт, но только при условии хорошего физического состояния игрока.

В то же время руководство «Аякса» рассматривает и альтернативные варианты усиления на позицию левого защитника. Среди возможных кандидатов называют возвращение игрока «Жироны» Дейли Блинда, который может стать конкурентом или заменой украинцу.

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Дмитрий Олийченко Источник: SoccerNews.nl
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