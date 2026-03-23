Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИНЧЕНКО: «Это самое худшее, что я пережил в футболе. Мне очень стыдно»
Англия
23 марта 2026, 23:22
ЗИНЧЕНКО: «Это самое худшее, что я пережил в футболе. Мне очень стыдно»

Александр рассказал, как тяжело ему далась потеря игровой практики в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины и «Аякса» Александр Зинченко рассказал, как постепенно начал терять игровое время в лондонском «Арсенале».

«Мне было очень стыдно из-за того, что моя карьера в «Арсенале» начала рушиться. Я фактически вообще не играл в стартовом составе, за исключением нескольких отдельных матчей. Если говорить сугубо лично, то это был, безусловно, худший сезон, который я когда-либо переживал как профессионал», – сообщил Зинченко.

Александр Зинченко получил серьезную травму колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл примерно на 6–7 месяцев.

Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Аякс
Дмитрий Олийченко Источник: Manchester Evening News
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем