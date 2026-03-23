ЗИНЧЕНКО: «Это самое худшее, что я пережил в футболе. Мне очень стыдно»

Футболист сборной Украины и «Аякса» Александр Зинченко рассказал, как постепенно начал терять игровое время в лондонском «Арсенале».

«Мне было очень стыдно из-за того, что моя карьера в «Арсенале» начала рушиться. Я фактически вообще не играл в стартовом составе, за исключением нескольких отдельных матчей. Если говорить сугубо лично, то это был, безусловно, худший сезон, который я когда-либо переживал как профессионал», – сообщил Зинченко.

Александр Зинченко получил серьезную травму колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл примерно на 6–7 месяцев.