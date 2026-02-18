Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр Зинченко чувствует себя виноватым
Нидерланды
18 февраля 2026, 05:02 |
112
0

Александр Зинченко чувствует себя виноватым

Украинец – о своей травме

18 февраля 2026, 05:02 |
112
0
Александр Зинченко чувствует себя виноватым
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал, что чувствует вину перед «Аяксом» из-за своей травмы.

«В глубине души я чувствую настоящую вину перед клубом, но, к сожалению, мы не можем контролировать эту ситуацию.

Я приму это испытание и пройду через него вместе с самым большим достижением в моей жизни – моей семьей. Я скоро вернусь и буду сильнее», – сказал футболист.

Александр Зинченко получил серьезную травму колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6–7 месяцев.

По теме:
Левченко: «Я шокирован, больно. Это удар для всего украинского футбола»
«Это ужасно». Снейдер отреагировал на тяжелую травму лидера сборной Украины
Источник: Зинченко принял важное решение относительно карьеры после травмы
травма сборная Украины по футболу Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»
Футбол | 18 февраля 2026, 03:04 0
Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»
Моуриньо обвинил арбитра: «Мы все понимаем, как это устроено»

Тренер Бенфики прокомментировал свою красную карточку, полученную в поединке против Реала

ФОТО. Скандал: Винисуса назвали «обезьяной». Матч Бенфика – Реал прервали
Футбол | 17 февраля 2026, 23:26 17
ФОТО. Скандал: Винисуса назвали «обезьяной». Матч Бенфика – Реал прервали
ФОТО. Скандал: Винисуса назвали «обезьяной». Матч Бенфика – Реал прервали

После гола и скандального празднования Престиани оскорбил Вини, арбитр остановил игру

МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Футбол | 17.02.2026, 09:16
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17.02.2026, 08:11
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
17.02.2026, 15:48 9
Футбол
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
17.02.2026, 07:07 3
Футбол
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 3
Бокс
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 22
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем