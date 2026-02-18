Александр Зинченко чувствует себя виноватым

Футболист сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал, что чувствует вину перед «Аяксом» из-за своей травмы.

«В глубине души я чувствую настоящую вину перед клубом, но, к сожалению, мы не можем контролировать эту ситуацию.

Я приму это испытание и пройду через него вместе с самым большим достижением в моей жизни – моей семьей. Я скоро вернусь и буду сильнее», – сказал футболист.

Александр Зинченко получил серьезную травму колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6–7 месяцев.