Нидерланды
УАФ отреагировала на травму Зинченко и опубликовала заявление

Украинская ассоциация футбола поддержала защитника «сине-желтых» после ужасной травмы

УАФ отреагировала на травму Зинченко и опубликовала заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на травму защитника нидерландского «Аякса» Александра Зинченко, который пропустит остаток сезона.

Футболист сборной Украины не сможет помочь национальной команде в матче против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, а также, в случае победы – против Польши или Албании в решающем поединке.

«Здоровья, Александр! Футболист «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко получил серьезную травму колена и пропустит остаток сезона.

В ближайшее время игрока прооперируют. Украина с тобой, Саша! Быстрого и качественного восстановления, ждем возвращения на поле», – обратилась к игроку пресс-служба УАФ.

Зинченко перебрался в чемпионат Нидерландов во время зимнего трансферного окна из лондонского «Арсенала» за 1,5 миллиона евро. В составе амстердамской команды 29-летний защитник успел провести всего 20 минут (за две игры).

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Александр Зинченко Украинская ассоциация футбола чемпионат Нидерландов по футболу Аякс травма
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
