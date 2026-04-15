ВИДЕО. Месяц без голов. Неймар забил за Сантос, но клуб упустил победу
Звездный вингер выжал максимум в матче Копа Судамерикана
15 апреля известный вингер Неймар прервал месячную голевую засуху и отметился забитым мячом за «Сантос» в матче второго тура Копа Судамерикана.
Неймар с капитанской повязкой вывел бразильский клуб на домашний поединок против «Реколеты».
Уже на старте встречи вингер заставил о себе говорить: Неймар замкнул передачу на дальней штанге и открыл счет на четвертой минуте.
«Сантос» мог увеличить преимущество, однако мяч отказывался идти в сетку. Пока хозяева пытались забить второй гол, гости заработали пенальти перед перерывом и реализовали его.
Бразильская команда полностью контролировала игру во втором тайме, владея мячом и создавая опасные моменты, но все напрасно – «Реколета» сдержала натиск соперника и вырвала ничью (1:1).
Копа Судамерикана. 2-й тур, 15 апреля
«Сантос» (Бразилия) – «Реколета» (Парагвай) – 1:1
Голы: Неймар, 4 – Ортис, 45+1 (пен.)
