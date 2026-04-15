ВИДЕО. Месяц без голов. Неймар забил за Сантос, но клуб упустил победу

15 апреля известный вингер Неймар прервал месячную голевую засуху и отметился забитым мячом за «Сантос» в матче второго тура Копа Судамерикана.

Неймар с капитанской повязкой вывел бразильский клуб на домашний поединок против «Реколеты».

Уже на старте встречи вингер заставил о себе говорить: Неймар замкнул передачу на дальней штанге и открыл счет на четвертой минуте.

«Сантос» мог увеличить преимущество, однако мяч отказывался идти в сетку. Пока хозяева пытались забить второй гол, гости заработали пенальти перед перерывом и реализовали его.

Бразильская команда полностью контролировала игру во втором тайме, владея мячом и создавая опасные моменты, но все напрасно – «Реколета» сдержала натиск соперника и вырвала ничью (1:1).

Копа Судамерикана. 2-й тур, 15 апреля

«Сантос» (Бразилия) – «Реколета» (Парагвай) – 1:1

Голы: Неймар, 4 – Ортис, 45+1 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine

