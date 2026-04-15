Игрок Барселоны не стал молчать после удаления: «Ускользнула мечта о ЛЧ»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия не стал молчать после вылета каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского «Атлетико».

«Сине-гранатовые» обыграли соперника на выезде со счетом 2:1, однако этого не хватило для выхода в полуфинал – 2:3 по сумме двух матчей.

Гарсия подвел свою команду в концовке матча, получив прямую красную карточку на 79-й минуте. Без него каталонцам было сложнее контролировать игру.

«От нас ускользнула мечта о Лиге чемпионов. Эта команда заслуживала большего, и мы отдали все силы, были совсем близко, но в этот раз не получилось.

Мы будем пытаться снова столько раз, сколько потребуется, чтобы вновь ее выиграть – это поколение футболистов хочет вернуть трофей в Барселону.

Теперь нужно восстановиться и выиграть Ла Лигу, которую мы так хотим», – написал Гарсия.

В последний раз «Барселона» доходила до финала Лиги чемпионов в сезоне 2014/15: тот матч в Берлине завершился успешно для каталонцев – 3:1 против «Ювентуса».