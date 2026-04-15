  4. 4-й успешнейший сезон Рэшфорда. Сколько результативных действий за Барсу?
15 апреля 2026, 00:17 | Обновлено 15 апреля 2026, 06:49
Вспомним результативность Рэшфорда в каждом клубном сезоне его карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд проводит один из своих самых успешных сезонов на клубном уровне по количеству результативных действий.

На счету англичанина 25 голевых действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах, по данным Transfermarkt.

Лишь в трех из своих 10 сезонов в составе «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд отмечался большим количеством результативных действий: 2022/23 (42), 2020/21 (39) и 2019/20 (34).

Количество результативных действий Маркуса Рэшфорда в каждом сезоне, по данным Transfermarkt:

  • 42 – 2022/23 (Манчестер Юнайтед)
  • 39 – 2020/21 (Манчестер Юнайтед)
  • 34 – 2019/20 (Манчестер Юнайтед)
  • 25 – 2025/26 (Барселона)
  • 22 – 2018/19 (Манчестер Юнайтед)
  • 22 – 2017/18 (Манчестер Юнайтед)
  • 20 – 2024/25 (Манчестер Юнайтед, Астон Вилла)
  • 18 – 2016/17 (Манчестер Юнайтед)
  • 14 – 2023/24 (Манчестер Юнайтед)
  • 10 – 2015/16 (Манчестер Юнайтед)
  • 7 – 2021/22 (Манчестер Юнайтед)
Дмитрий Вус
