ФОТО. Легендарный футболист приобрел Youtube-каналы за миллионы

Гари Невилл приобрел YouTube-каналы Марка Голдбриджа в рамках сделки на семизначную сумму, несмотря на прежние разногласия между ними.

Медиагруппа The Overlap выкупила проекты The United Stand и That’s Football, которые суммарно имеют более 3,6 млн подписчиков. Невилл заявил, что цель – превратить их в одни из самых сильных каналов о «Манчестер Юнайтед» и футбольных новостях.

Ранее Голдбридж, настоящее имя Брент Ди Чезаре, критиковал Невилла и признавал, что у них не всегда были хорошие отношения. Он также отмечал, что его не пригласили на The Overlap, несмотря на запрос аудитории.

Теперь блогер продолжит вести свои каналы, а в рамках расширения появятся новые форматы – шоу Stick To United и новостной проект The Daily United.