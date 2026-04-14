  ФОТО. Легендарный футболист приобрел Youtube-каналы за миллионы
14 апреля 2026, 23:34 | Обновлено 14 апреля 2026, 23:36
ФОТО. Легендарный футболист приобрел Youtube-каналы за миллионы

Гари Невилл купил каналы Марка Голдбриджа

14 апреля 2026, 23:34 | Обновлено 14 апреля 2026, 23:36
324
0
ФОТО. Легендарный футболист приобрел Youtube-каналы за миллионы
Sportbible. Гари Невилл

Гари Невилл приобрел YouTube-каналы Марка Голдбриджа в рамках сделки на семизначную сумму, несмотря на прежние разногласия между ними.

Медиагруппа The Overlap выкупила проекты The United Stand и That’s Football, которые суммарно имеют более 3,6 млн подписчиков. Невилл заявил, что цель – превратить их в одни из самых сильных каналов о «Манчестер Юнайтед» и футбольных новостях.

Ранее Голдбридж, настоящее имя Брент Ди Чезаре, критиковал Невилла и признавал, что у них не всегда были хорошие отношения. Он также отмечал, что его не пригласили на The Overlap, несмотря на запрос аудитории.

Теперь блогер продолжит вести свои каналы, а в рамках расширения появятся новые форматы – шоу Stick To United и новостной проект The Daily United.

«Он играет все лучше». Легенда Эвертона оценил уровень Миколенко
ФОТО. Милота дня. Семья футболиста сборной Украины вышла прямо на поле
Лидс впервые с 1981 года победил на выезде МЮ в матче чемпионата Англии
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Бруниньо присоединится к донецкому клубу

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Безнадежно для «Барсы» и «Ливера», «Реал» поборется, «Шахтер» пройдет дальше

Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
