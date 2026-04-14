  4. «Он играет все лучше». Легенда Эвертона оценил уровень Миколенко
14 апреля 2026, 23:36
«Он играет все лучше». Легенда Эвертона оценил уровень Миколенко

Адриан Хит – об игроках своего бывшего клуба

14 апреля 2026, 23:36 |
3
0
«Он играет все лучше». Легенда Эвертона оценил уровень Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Бывший английский футболист Адриан Хит поделился своим мнением об игроках своего бывшего клуба — «Эвертона».

«Я думаю, что Кирнан Дьюсбери-Холл — отличное приобретение. Джеймс Гарнер был просто невероятен. Я думаю, что Илиман Ндиайе мог бы играть за любую команду в Европе, я действительно так считаю. Если бы Илиман мог вкладывать больше усилий в свою работу, думаю, он мог бы стать игроком мирового класса.

Мы знаем, что Джордан Пикфорд сделал то, что он делал всегда — совершил невероятные сейвы. И в этом году сделал три или четыре сейва мирового класса, но я также скажу, что защита была лучше, чем многие думают. Будь то Майкл Кин, Тарковски, Джейк О'Брайен. И я думаю, что Виталий Миколенко последние несколько месяцев играл лучше, чем раньше», — цитирует экс-футболиста Liverpool Echo.

Хит играл на позиции атакующего полузащитника, он выступал за «Эвертон» в период с 1982 по 1988 год. В составе клуба из Ливерпуля провел 290 матчей, в которых отличился 90 забитыми голами.

Ранее в Англии рассказали о планах «Эвертона» на Миколенко.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
