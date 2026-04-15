Экс-футболист Динамо и Полесья имеет проблемы со своим будущим

Украинский полузащитник Артем Козак, ранее покинувший клуб УПЛ «Александрию», в настоящее время находится в статусе свободного агента.

Сообщается, что футболисту поступали предложения, в том числе и вариант с Кипра, однако его возможный выезд за границу пока остается под вопросом.

Также кандидатуру игрока рассматривала «Буковина», которая является одним из лидеров Первой лиги. Впрочем, клуб решил отказаться от подписания полузащитника, вероятно, из-за его финансовых требований.

В настоящее время Артем Козак продолжает поиски новой команды.