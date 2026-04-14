  4. Симеоне и Флик назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ
14 апреля 2026, 20:54 | Обновлено 14 апреля 2026, 21:45
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетико Мадрид (Испания) и Барселона (Испания).

Поединок пройдет на арене Метраполитано в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Перед началом поединка тренера обеих команд, Диего Симеоне и Ханси Флик, назвали стартовые составы на матч.

Первая игра завершилась победой Атлетико со счетом 2:0.

Стартовые составы на матч Атлетико – Барселона:

Атлетико Мадрид: Хуан Муссо, Науэль Молина, Клеман Легле, Маттео Руджери, Робен Ле Норман, Маркос Льоренте, Хорхе Коке, Хулиан Альварес, Адемола Лукман, Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне

Барселона: Хоан Гарсия, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Жюль Кунде, Жерар Мартин, Педри, Гави, Фермин Лопес, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Ламин Ямал

