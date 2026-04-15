В Баварии выступили с резким заявлением перед матчем против Реала
Компани надеется на справедливое судейство
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Результат зависит от многих вещей – от индивидуального мастерства до командной игры и готовности терпеть. Иногда решающим может стать даже судья. Надеюсь, что этого не будет. Мы хорошо подготовлены морально и физически. С нетерпением ждем матча. Положительные эмоции очень важны.
«Концовка первой игры не была односторонней. Мы могли забить больше, но «Реал Мадрид» прибавил в уверенности. После матча мне показалось, что мы могли сыграть лучше», – сказал Компани.
