  4. В Баварии выступили с резким заявлением перед матчем против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Результат зависит от многих вещей – от индивидуального мастерства до командной игры и готовности терпеть. Иногда решающим может стать даже судья. Надеюсь, что этого не будет. Мы хорошо подготовлены морально и физически. С нетерпением ждем матча. Положительные эмоции очень важны.

«Концовка первой игры не была односторонней. Мы могли забить больше, но «Реал Мадрид» прибавил в уверенности. После матча мне показалось, что мы могли сыграть лучше», – сказал Компани.

