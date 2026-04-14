ОФИЦИАЛЬНО. Месси остался без тренера за 2 месяца до старта ЧМ-2026
Хавьер Маскерано покинул Интер Майами
Аргентинский специалист Хавьер Маскерано официально покинул пост главного тренера американского «Интер Майами».
Отмечается, что тренер принял такое решение по личным причинам.
Хавьер Маскерано возглавил «Интер Майами» в январе 2025 года. Во главе команды он завоевал два трофея, в частности первый в истории клуба титул чемпиона MLS, а также титул чемпиона Восточной конференции.
Под его руководством команда продемонстрировала рекордный сезон 2025 года, забив в общей сложности 101 гол в регулярном сезоне и плей-офф, что является самым большим показателем за один сезон в истории MLS, включая рекордные 20 голов в плей-офф.
Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026
