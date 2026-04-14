Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Месси остался без тренера за 2 месяца до старта ЧМ-2026
Major League Soccer
14 апреля 2026, 20:14 | Обновлено 14 апреля 2026, 20:15
Хавьер Маскерано покинул Интер Майами

Аргентинский специалист Хавьер Маскерано официально покинул пост главного тренера американского «Интер Майами».

Отмечается, что тренер принял такое решение по личным причинам.

Хавьер Маскерано возглавил «Интер Майами» в январе 2025 года. Во главе команды он завоевал два трофея, в частности первый в истории клуба титул чемпиона MLS, а также титул чемпиона Восточной конференции.

Под его руководством команда продемонстрировала рекордный сезон 2025 года, забив в общей сложности 101 гол в регулярном сезоне и плей-офф, что является самым большим показателем за один сезон в истории MLS, включая рекордные 20 голов в плей-офф.

Хавьер Маскерано Интер Майами Major League Soccer (MLS) отставка Лионель Месси
Дмитрий Вус Источник: ФК Интер Майами
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем