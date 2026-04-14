ОФИЦИАЛЬНО. Месси остался без тренера за 2 месяца до старта ЧМ-2026

Аргентинский специалист Хавьер Маскерано официально покинул пост главного тренера американского «Интер Майами».

Отмечается, что тренер принял такое решение по личным причинам.

Хавьер Маскерано возглавил «Интер Майами» в январе 2025 года. Во главе команды он завоевал два трофея, в частности первый в истории клуба титул чемпиона MLS, а также титул чемпиона Восточной конференции.

Под его руководством команда продемонстрировала рекордный сезон 2025 года, забив в общей сложности 101 гол в регулярном сезоне и плей-офф, что является самым большим показателем за один сезон в истории MLS, включая рекордные 20 голов в плей-офф.