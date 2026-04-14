Семь украинок попали в заявочный список основной сетки Ролан Гаррос 2026
Место в основе получили Свитолина, Костюк, Ястремская, Стародубцева, Олейникова, Калинина и Снигур
В список участниц основной сетки Ролан Гаррос 2026 попали семь украинских теннисисток.
Место в основе мейджора в Париже гарантировали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Калинина использовала заищещнный рейтинг. Также по защищенному рейтингу на Открытом чемпионате Франции выступят Сара Соррибес-Тормо, Жиль Тайхман и Данка Ковинич.
Матчи основной сетки Ролан Гаррос пройдут с 24 мая по 7 июня.
В 2025 году в заявке на основу Ролан Гаррос было четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Заявочный лист на Ролан Гаррос 2026 у женщин:
Заявочный лист на Ролан Гаррос 2026 у мужчин:
