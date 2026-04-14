  4. Семь украинок попали в заявочный список основной сетки Ролан Гаррос 2026
14 апреля 2026, 18:46 |
Место в основе получили Свитолина, Костюк, Ястремская, Стародубцева, Олейникова, Калинина и Снигур

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В список участниц основной сетки Ролан Гаррос 2026 попали семь украинских теннисисток.

Место в основе мейджора в Париже гарантировали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Калинина использовала заищещнный рейтинг. Также по защищенному рейтингу на Открытом чемпионате Франции выступят Сара Соррибес-Тормо, Жиль Тайхман и Данка Ковинич.

Матчи основной сетки Ролан Гаррос пройдут с 24 мая по 7 июня.

В 2025 году в заявке на основу Ролан Гаррос было четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Заявочный лист на Ролан Гаррос 2026 у женщин:

Заявочный лист на Ролан Гаррос 2026 у мужчин:

По теме:
СВИТОЛИНА: «Когда видишь, как загораются их глаза, это трогает мое сердце»
КОСТЮК: «Кажется, я никогда раньше не была первой сеяной на турнирах WTA»
Марта Костюк – Диан Парри. Стартовая победа в Руане. Видеообзор матча
Ролан Гаррос 2026 Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Александра Олейникова Ангелина Калинина Дарья Снигур
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Футбол | 14 апреля 2026, 08:32 41
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего

Тренер может возглавить клуб из ОАЭ

Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14 апреля 2026, 09:37 3
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»

Бывший тренер «Динамо» – о Ротане

У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
Футбол | 14.04.2026, 14:19
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
ФОТО. Подрез получила специальную награду за дебютную победу в Туре
Теннис | 14.04.2026, 16:27
ФОТО. Подрез получила специальную награду за дебютную победу в Туре
ФОТО. Подрез получила специальную награду за дебютную победу в Туре
Популярные новости
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 80
Футбол
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21 10
Бокс
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
13.04.2026, 14:23 9
Футбол
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
