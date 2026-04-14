Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 29-го тура
Лиссабонский клуб с Трубиным и Судаковым продолжает находиться на третьей позиции
С 10 по 13 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Португалии, по итогам которого сильнейшие команды элитного дивизиона сохранили свои позиции в турнирной таблице.
«Порту» на выезде одолел «Эшторил» (3:1), а «Спортинг» одержал непростую победу в противостоянии с «Эштрела Амадора» благодаря голу португальского полузащитника Брагансы.
«Бенфика» уверенно разобралась с «Насьоналем» (2:0), забив оба гола до 14-й минуты. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба и сделал четыре сейва.
Полузащитник «орлов» Георгий Судаков остался на скамейке запасных – последний раз украинский футболист отличался результативным действием еще 17 января, когда сделал ассист.
«Порту» продолжает удерживать первое место, набрав 76 баллов. Главным конкурентом команды Франческо Фариоли является «Спортинг» (71 пункт, матч в запасе). «Бенфика» осталась на третьей позиции (69 очков).
Чемпионат Португалии, 29-й тур. 10-13 апреля
Тондела – Жил Висенте – 2:2
Голы: Рони Лопеш, 16, Ходж, 90+8 – Мурило де Соуза, 29 (пен), Карлуш, 90
Эшторил – Порту – 1:3
Голы: Беграуи, 78 – Пепе, 14, Шека, 32 (автогол), Фрохольдт, 72
Брага – Арока – 1:0
Гол: Пау Виктор, 66
Бенфика – Насьональ – 2:0
Голы: Шельдеруп, 3, Рафа Силва, 14
Алверка – Каза Пия – 3:1
Голы: Фигейреду, 49, Шикинью, 63, Ралдни, 83 – Жоау Маркеш, 1
Эштрела Амадора – Спортинг – 0:1
Гол: Браганса, 59
Санта-Клара – Риу Аве – 0:2
Голы: Никичер, 50, Лима, 61 (автогол)
AVS – Витория Гимараеш – 1:1
Голы: Томане, 27 – Густаво, 24
Фамаликау – Морейренсе – 1:1
Голы: Педру Сантос, 71 – Родри, 4
Турнирная таблица чемпионата Португалии:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|29
|24
|4
|1
|59 - 14
|19.04.26 22:30 Порту - Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту
|76
|2
|Спортинг Лиссабон
|28
|22
|5
|1
|73 - 17
|19.04.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил
|71
|3
|Бенфика
|29
|20
|9
|0
|61 - 18
|19.04.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту
|69
|4
|Брага
|28
|15
|7
|6
|55 - 27
|19.04.26 22:30 Брага - Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага22.03.26 Брага 1:2 Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага
|52
|5
|Фамаликау
|29
|13
|8
|8
|36 - 25
|19.04.26 22:30 Брага - Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока
|47
|6
|Жил Висенте
|29
|12
|10
|7
|44 - 30
|18.04.26 22:30 Жил Висенте - Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте
|46
|7
|Эшторил
|29
|10
|7
|12
|51 - 50
|20.04.26 22:15 Морейренсе - Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия
|37
|8
|Морейренсе
|29
|10
|6
|13
|32 - 41
|20.04.26 22:15 Морейренсе - Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока15.03.26 Порту 3:0 Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал
|36
|9
|Витория Гимараеш
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|18.04.26 22:30 Жил Висенте - Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш
|36
|10
|Алверка
|29
|9
|8
|12
|32 - 47
|18.04.26 17:30 Насьонал - Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС
|35
|11
|Риу Аве
|29
|8
|9
|12
|31 - 48
|17.04.26 22:45 Риу Аве - АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве
|33
|12
|Арока
|29
|9
|5
|15
|37 - 58
|19.04.26 17:30 Арока - Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока
|32
|13
|Эштрела Амадора
|29
|6
|10
|13
|33 - 48
|19.04.26 17:30 Арока - Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия15.03.26 Риу Аве 2:1 Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте
|28
|14
|Санта Клара
|29
|7
|7
|15
|26 - 37
|18.04.26 20:00 Каза Пия - Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш
|28
|15
|Насьонал
|29
|6
|7
|16
|31 - 41
|18.04.26 17:30 Насьонал - Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал15.03.26 Насьонал 0:1 Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал
|25
|16
|Каза Пия
|28
|5
|10
|13
|28 - 52
|18.04.26 20:00 Каза Пия - Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе
|25
|17
|Тондела
|28
|4
|9
|15
|21 - 46
|19.04.26 22:30 Порту - Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Тондела 0:0 АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара
|21
|18
|АВС
|29
|1
|9
|19
|19 - 62
|17.04.26 22:45 Риу Аве - АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС15.03.26 АВС 0:1 Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС
|12
