Полуфинал Кубка Украины. УАФ утвердила стадионы и даты проведения матчей
Игры пройдут 21 и 22 апреля
УАФ на официальном сайте сообщила все подробности проведения полуфиналов Кубка Украины.
Буковина и Динамо сыграют 21 апреля в Тернополе на стадионе имени Шухевича. Встреча начнется в 18:00.
Во втором поединке 1/2 финала 22 апреля сыграют Металлист 1925 и Чернигов. Игра пройдет в Житомире на стадионе Полесья. Начало в 18:00.
Полуфиналы состоят из одного матча, а в случае ничейного результата в основное время команды сразу переходят к серии пенальти.
Кубок Украины-2025/2026. 1/2 финала
21.04.2026
Буковина (Черновцы) – Динамо (Киев). Тернополь. Стадион им. Р. Шухевича. 18:00
22.04.2026
Металлист 1925 (Харьков) – Чернигов (Чернигов). Житомир. Стадион Полесье. 18:00
Противостояния состоят из одного поединка. При ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.
Ожидается, что финал пройдет во Львове.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
виїздний матч мали грати на стадіоні динамо
але рижа уаф заставляє динамо їхати аж в Тернопіль
ще би в Чернівці примусили їхати на рідний стадіон Буковини