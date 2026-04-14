Полуфинал Кубка Украины. УАФ утвердила стадионы и даты проведения матчей

УАФ на официальном сайте сообщила все подробности проведения полуфиналов Кубка Украины.

Буковина и Динамо сыграют 21 апреля в Тернополе на стадионе имени Шухевича. Встреча начнется в 18:00.

Во втором поединке 1/2 финала 22 апреля сыграют Металлист 1925 и Чернигов. Игра пройдет в Житомире на стадионе Полесья. Начало в 18:00.

Полуфиналы состоят из одного матча, а в случае ничейного результата в основное время команды сразу переходят к серии пенальти.

Кубок Украины-2025/2026. 1/2 финала

21.04.2026

Буковина (Черновцы) – Динамо (Киев). Тернополь. Стадион им. Р. Шухевича. 18:00

22.04.2026

Металлист 1925 (Харьков) – Чернигов (Чернигов). Житомир. Стадион Полесье. 18:00

Ожидается, что финал пройдет во Львове.