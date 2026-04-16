Защитник сборной Украины может сменить Премьер-лигу на чемпионат Испании

Испанская «Валенсия» продолжает внимательно следить за выступлениями защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Скауты клуба Ла Лиги неоднократно посещали матчи украинской команды, однако последний раз планы «летучих мышей» сломал наставник «горняков» Арда Туран.

По информации источника, представители «Валенсии» хотели посмотреть игру Конопли в матче Лиги конференций против нидерландского «АЗ Алкмаара» (3:0), однако турецкий специалист оставил украинца на скамейке запасных.

В итоге 26-летний футболист появился на поле только на 89-й минуте. В нынешнем сезоне Конопля провел 26 матчей в футболке «Шахтера», в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

Контракт защитника истекает 30 сентября 2026 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро. В активе Ефима – 27 игр и два забитых мяча за сборную Украины.