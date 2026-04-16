Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник сборной Украины может сменить Премьер-лигу на чемпионат Испании
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 22:47
1

Защитник сборной Украины может сменить Премьер-лигу на чемпионат Испании

«Валенсия» продолжает следить за выступлениями футболиста донецкого «Шахтера» Ефима Конопли

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Испанская «Валенсия» продолжает внимательно следить за выступлениями защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Скауты клуба Ла Лиги неоднократно посещали матчи украинской команды, однако последний раз планы «летучих мышей» сломал наставник «горняков» Арда Туран.

По информации источника, представители «Валенсии» хотели посмотреть игру Конопли в матче Лиги конференций против нидерландского «АЗ Алкмаара» (3:0), однако турецкий специалист оставил украинца на скамейке запасных.

В итоге 26-летний футболист появился на поле только на 89-й минуте. В нынешнем сезоне Конопля провел 26 матчей в футболке «Шахтера», в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

Контракт защитника истекает 30 сентября 2026 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро. В активе Ефима – 27 игр и два забитых мяча за сборную Украины.

Валенсия Шахтер Донецк Ефим Конопля ТаТоТаке трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
і сьогодні також на Коноплі лежав болт...)
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем