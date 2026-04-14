Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Известно, кто прибыл на встречу с Шевченко. Присутствуют Палкин и Буткевич
Украина. Премьер лига
14 апреля 2026, 12:37 |
1108
0

Известно, кто прибыл на встречу с Шевченко. Присутствуют Палкин и Буткевич

Во вторник, 14 апреля, состоится обсуждение проблем с судейством в украинском футболе

14 апреля 2026, 12:37 |
1108
0
Известно, кто прибыл на встречу с Шевченко. Присутствуют Палкин и Буткевич
УАФ. Андрей Шевченко

Президенты и представители украинских клубов во вторник, 14 апреля, прибыли на встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Во время заседания, которое состоится в Доме Футбола, стороны планируют обсудить реформы в судейском корпусе после многочисленных скандалов, которые возникали в последнее время в Премьер-лиге.

Среди первых лиц отмечены президенты:

  • Александр Слободян («Оболонь»)
  • Геннадий Буткевич («Полесье»)
  • Богдан Бойко («Металлист 1925»)
  • Иван Надеин («Верес»)
  • Сергей Иващенко («Полтава»)
  • Евгений Геллер («Заря»)
  • Роман Солодаренко («Кудровка»)

Другие клубы представлены вице-президентами или гендиректорами:

  • Сергей Палкин («Шахтер»)
  • Владимир Баенко («Кривбасс»)
  • Виталий Шалимов («Колос»)
  • Сергей Мохник («Динамо»)
  • Василий Каюк (ЛНЗ)
  • Владимир Лапицкий («Рух»)
  • Андрей Русол («Карпаты»)
По теме:
В ЛНЗ пояснили, повторят ли судьбу Александрии после яркого сезона УПЛ
Шахтер пропустил первый с 1 декабря 2025 года мяч в УПЛ
ГАРУС: «Наша цель – найти не просто «кошелек», а стратегического инвестора»
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Футбол | 14 апреля 2026, 09:44 2
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля

Защитник сборной Украины останется на скамейке запасных по решению главного тренера Луиса Энрике

Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Футбол | 14 апреля 2026, 07:39 69
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва

Команду должен возглавить Мирон Маркевич

Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14.04.2026, 09:37
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Футбол | 14.04.2026, 08:16
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Футбол | 14.04.2026, 08:42
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 84
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем