Украина. Премьер лига14 апреля 2026, 12:37 |
Известно, кто прибыл на встречу с Шевченко. Присутствуют Палкин и Буткевич
Во вторник, 14 апреля, состоится обсуждение проблем с судейством в украинском футболе
Президенты и представители украинских клубов во вторник, 14 апреля, прибыли на встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Во время заседания, которое состоится в Доме Футбола, стороны планируют обсудить реформы в судейском корпусе после многочисленных скандалов, которые возникали в последнее время в Премьер-лиге.
Среди первых лиц отмечены президенты:
- Александр Слободян («Оболонь»)
- Геннадий Буткевич («Полесье»)
- Богдан Бойко («Металлист 1925»)
- Иван Надеин («Верес»)
- Сергей Иващенко («Полтава»)
- Евгений Геллер («Заря»)
- Роман Солодаренко («Кудровка»)
Другие клубы представлены вице-президентами или гендиректорами:
- Сергей Палкин («Шахтер»)
- Владимир Баенко («Кривбасс»)
- Виталий Шалимов («Колос»)
- Сергей Мохник («Динамо»)
- Василий Каюк (ЛНЗ)
- Владимир Лапицкий («Рух»)
- Андрей Русол («Карпаты»)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 апреля 2026, 09:44 2
Защитник сборной Украины останется на скамейке запасных по решению главного тренера Луиса Энрике
Футбол | 14 апреля 2026, 07:39 69
Команду должен возглавить Мирон Маркевич
Футбол | 14.04.2026, 09:37
Футбол | 14.04.2026, 08:16
Футбол | 14.04.2026, 08:42
Комментарии 0
Популярные новости
13.04.2026, 08:41 7
13.04.2026, 10:42 18
12.04.2026, 09:44
12.04.2026, 08:23 84
Футбол
13.04.2026, 15:31 1
12.04.2026, 10:54 3
12.04.2026, 18:47 10