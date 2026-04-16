Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известна сумма, на которую ограбили сборную Украины перед матчем со шведами
Известна сумма, на которую ограбили сборную Украины перед матчем со шведами

Украинская команда понесла убытки

Футболисты и тренерский штаб сборной Украины стали жертвами ограбления во время пребывания команды в испанском Бенидорме на этапе подготовки к отборочному матчу ЧМ-2026 против Швеции (1:3).

По информации источника, инцидент произошел в отеле, когда команда отсутствовала в номерах. Неизвестные проникли в комнаты игроков и представителей тренерского штаба и похитили деньги, драгоценности и дорогие часы, общая стоимость которых оценивается в тысячи евро.

Также сообщается, что пострадал администратор сборной, отвечающий за финансовые вопросы. Он привез в Испанию значительную сумму средств, часть из которых – ориентировочно от 5 до 10 тысяч евро или долларов – была похищена.

Инцидент произошел в период пребывания команды на сборах перед отборочным матчем чемпионата мира-2026.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
