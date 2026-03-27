Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала

Футболистов и тренерский штаб сборной Украины ограбили во время пребывания команды в испанском городе Бенидорм во время подготовки к матчу квалификации ЧМ-2026 против Швеции (1:3):

«Когда сборная проводила первый цикл, перед поездкой в Валенсию, ее ограбили в прямом смысле этого слова. Это случилось в гостинице, когда команда отстутствовала в своих номерах.

Неизвестные проникли в комнаты и обокрали игроков, тренерский штаб. Вынесли и деньги, и дорогие вещи, часы, которые оцениваются в тысячи евро.

Альберто Босх, помощник Сергея Реброва – у него, например, украли 1 800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?» – сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Украинская сборная потеряла шанс пробиться на чемпионат мира из-за поражения от Швеции. Во вторник, 31 марта, подопечные Сергея Реброва проведут товарищеский матч против Албании.