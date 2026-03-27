  4. Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала
27 марта 2026, 08:44
Сборную Украины ограбили в Испании. Источник рассказал подробности скандала

Футболисты и тренерский штаб национальной команды столкнулись с проблемами в Бенидорме

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Футболистов и тренерский штаб сборной Украины ограбили во время пребывания команды в испанском городе Бенидорм во время подготовки к матчу квалификации ЧМ-2026 против Швеции (1:3):

«Когда сборная проводила первый цикл, перед поездкой в Валенсию, ее ограбили в прямом смысле этого слова. Это случилось в гостинице, когда команда отстутствовала в своих номерах.

Неизвестные проникли в комнаты и обокрали игроков, тренерский штаб. Вынесли и деньги, и дорогие вещи, часы, которые оцениваются в тысячи евро.

Альберто Босх, помощник Сергея Реброва – у него, например, украли 1 800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?» – сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Украинская сборная потеряла шанс пробиться на чемпионат мира из-за поражения от Швеции. Во вторник, 31 марта, подопечные Сергея Реброва проведут товарищеский матч против Албании.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 5
Ondu
Спасибо Бурбасу теперь то мы знаем,что наша команда думала не о матче,а о том что их обокрали. Какие еще идиотские вещи напишем?
Xvalenok03
Так вот почему они проиграли. Они были сильно растроены
AK.228
Это карма…. Они нас тоже ограбили своим псевдофутболом 
olex.mykhailov
Бурбас, вони не маленькі хлопчики,а люди,які захищають честь воюючої країни на футбольному полі, досить виправдовувати їхню безвідповідальність перед уболівальниками якоюсь крадіжкою в готелі
KIEWADIM
А ну все ясно, надо дать Сереже еще шанс
