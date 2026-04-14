Полесье может попрощаться с двумя украинцами, которые не нужны Ротаню

Житомирское «Полесье» может попрощаться с двумя украинскими футболистами, которые не входят в планы главного тренера Руслана Ротаня.

По информации источника, во время летнего трансферного окна форвард Александр Филиппов и вингер Богдан Леднев с высокой вероятностью покинут клуб.

В нынешнем сезоне Филиппов провел 25 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. После трансфера Игоря Краснопира опытный 33-летний нападающий проиграл борьбу за место в стартовом составе.

Контракт Филиппова истекает в июне 2027 года, «волки» рассматривают вариант с арендой или досрочное прекращение сотрудничества.

Леднев присоединился к житомирскому клубу в августе 2024 года на правах свободного агента. Провел 13 поединков (один гол, два ассиста) в кампании 2025/26.

После возобновления чемпионата Леднев сыграл всего 28 минут. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста составляет 700 тысяч.