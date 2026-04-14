Много нулей не бывает. Медведева оштрафовали на €6 000 за разбитую ракетку
Нейтрал с разгромом проиграл Маттео Берреттини, получив две баранки
Нейтрала Даниила Медведева (ATP 10) оштрафовали на шесть тысяч евро за разбитую ракетку во время матча на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
8 апреля, Медведев с разгромом проиграл итальянцу Маттео Берреттини (ATP 90), получив две баранки – 0:6, 0:6.
После первого сета он начал разбивать ракетку на корте. Медведев кидал ее в корт много раз, показав всю свою сущность зрителям.
Он также получил предупреждение за неспортивное поведение от главного судьи за свои действия в начале второго сета поединка.
Представители ATP Tour подтвердили наложение штрафа в размере 6 000 евро ($7 000) агентству Associated Press (AP).
