  4. Много нулей не бывает. Медведева оштрафовали на €6 000 за разбитую ракетку
14 апреля 2026, 00:47 | Обновлено 14 апреля 2026, 00:48
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Нейтрала Даниила Медведева (ATP 10) оштрафовали на шесть тысяч евро за разбитую ракетку во время матча на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

8 апреля, Медведев с разгромом проиграл итальянцу Маттео Берреттини (ATP 90), получив две баранки – 0:6, 0:6.

После первого сета он начал разбивать ракетку на корте. Медведев кидал ее в корт много раз, показав всю свою сущность зрителям.

Он также получил предупреждение за неспортивное поведение от главного судьи за свои действия в начале второго сета поединка.

Представители ATP Tour подтвердили наложение штрафа в размере 6 000 евро ($7 000) агентству Associated Press (AP).

Алина Грушко Источник: Associated Press
