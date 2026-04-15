Украина. Премьер лига15 апреля 2026, 04:02 |
86
0
Саленко назвал трех футболистов, которые покинут Динамо
Бывший футболист выделил Ярмоленко, Шапаренко и Буяльского
86
0
Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко считает, что столичный гранд в скором времени покинут три ведущих футболиста.
«Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский уйдут, поэтому нужно делать ставку на молодежь. Лучше потерять полгода, но потом стать сильной командой», – отметил Олег Саленко.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 апреля 2026, 22:22 8
Наибольшие шансы возглавить команду у Мирона Маркевича
Футбол | 15 апреля 2026, 01:12 0
Новые слушания по делу о смерти Диего Марадоны
Футбол | 14.04.2026, 08:42
Футбол | 14.04.2026, 09:37
Футбол | 14.04.2026, 08:32
Комментарии 0
Популярные новости
13.04.2026, 09:01 65
13.04.2026, 05:02 3
13.04.2026, 15:31 1
13.04.2026, 14:23 9
13.04.2026, 20:42 1
14.04.2026, 08:16 8
13.04.2026, 13:59
14.04.2026, 06:30 14