Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко назвал трех футболистов, которые покинут Динамо
Украина. Премьер лига
Саленко назвал трех футболистов, которые покинут Динамо

Бывший футболист выделил Ярмоленко, Шапаренко и Буяльского

ФК Динамо. Олег Саленко

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко считает, что столичный гранд в скором времени покинут три ведущих футболиста.

«Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский уйдут, поэтому нужно делать ставку на молодежь. Лучше потерять полгода, но потом стать сильной командой», – отметил Олег Саленко.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

Олег Саленко Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
