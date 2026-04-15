Саленко назвал трех футболистов, которые покинут Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко считает, что столичный гранд в скором времени покинут три ведущих футболиста.

«Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский уйдут, поэтому нужно делать ставку на молодежь. Лучше потерять полгода, но потом стать сильной командой», – отметил Олег Саленко.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.