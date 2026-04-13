  Леванте оставил дно таблицы, вырвав победу над Хетафе
13 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 14 апреля 2026, 00:01
Леванте оставил дно таблицы, вырвав победу над Хетафе

Последний матч 31-го тура Ла Лиги едва не получился «сухим»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Эспи

Ведущий борьбу за еврокубковую зону «Хетафе» гостил у главного аутсайдера, «Леванте». Несмотря на небольшое количество ударов в створ, событий было много.

Уже на шестой минуте Карим Тунде зарядил в перекладину. Тут же удаление у хозяев за грубость Карлоса Эспи против Дьене Даконама, но ВАР помог судье ограничиться желтой карточкой.

В середине второго тайма у «Леванте» Адриан де ла Фуэнте пробивал пенальти, но голкипер парировал. На 83-й минуте решающий гол забил Эспи, головой замкнув навес Мануэля Санчеса (1:0). На 90-й минуте Иван Ромеро бил пенальти за игру рукой, и голкипер гостей снова потащил.

«Леванте» вырвался на предпоследнее место в четырех очках от спасения, «Хетафе» - восьмой.

Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля

«Леванте» – «Хетафе» – 1:0

Гол: Эспи, 83.

Незабитые пенальти: де ла Фуэнте, 62, Ромеро, 90 (оба - «Леванте»).

