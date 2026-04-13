13 апреля на Сьютат де Валенсия пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда не чужая Ла Лиге. Более того, был у нее опыт и выступлений в еврокубках. Но, вылетев в очередной раз в Сегунду, на этот раз в ней застряли надолго. И только в прошлом сезоне получилось добиться достаточно высоких результатов, чтобы вернуться в высший дивизион страны.

Выступления там не получались убедительными. Но весной все-таки забрезжила надежда: с новым наставником, Луишем Каштру, новичок-аутсайдер в конце февраля и марте выдал оптимистичный отрезок, в четырех поединках по дважды сыграв вничью и победив. Этого хватило, чтобы возродить надежду на победу в споре за выживание. Впрочем, после паузы на игры сборных, уже в апреле, без вариантов, 0:2, уступили Реалу Сосьедад - впрочем, это был выездной поединок с вышедшим на пик противником.

Хетафе

Клуб тоже имеет в истории эпизод с выступлением в Лиге Европы, причем достаточно успешный: там испанцы пробивались в плей-офф. Причем автором этого успеха был тот же наставник, что работает и сейчас - Бордалас. Правда, вернувшись на пост два года назад, он поначалу ограничивался тем, что обеспечивал сравнительной комфортное сохранение прописки в Примере.

Не все получалось и в нынешней темпораде. Но, с другой стороны, очки там все-таки набирали достаточно активно. Особенно в феврале и весной - так, 2-0 в прошлом туре с Атлетиком (кстати, потенциальным конкурентом) стали уже шестой победой в восьми крайних поединках. И таким образом мадридцы догнали Реал Сосьедад в споре за седьмое место - у обоих по 41 очку сейчас.

Статистика личных встреч

В четырех последних официальных поединках у клубов по одной победе - конечно же, на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают тут фаворитом хозяев. Но, кажется, на этот раз гости из столицы намерены брать три очка и готовы это сделать - ставим на них с нулевой форой (коэффициент - 2,02).