  4. Мурики побил рекорд великого Это’о в Мальорке
13 апреля 2026, 08:45
Мурики побил рекорд великого Это’о в Мальорке

Ведат Мурики стал лучшим бомбардиром «Мальорки»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ведат Мурики

В воскресенье «Мальорка» разгромила «Райо Вальекано» (3:0) в 31-м туре чемпионата Испании. Дублем отметился форвард хозяев поля Ведат Мурики, забив уже 21-й мяч в сезоне, при том что у остальных партнеров суммарно всего 18 результативных ударов.

Всего же Мурики забил 55 голов за «Мальорку» и стал лучшим бомбардиром клуба в Ла Лиге, отобрав рекорд у легендарного Самюэля Это’о. Добавим, что на прошлой неделе косовар забил победный гол в ворота «Реала» (2:1) и расплакался.

Мурики 31 год, его трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро. В «Мальорке» он четыре года и связан контрактом еще на три сезона.

По теме:
ВИДЕО. Мбаппе нашел утешение после неудачного матча
Реал запланировал возвращение легенды. Перес повлияет на переговоры
Ла Лига. Вильярреал закрепляется в топ-3, разгромные победы аутсайдеров
Мальорка Райо Вальекано Ведат Мурики Самюэль Это'о чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Футбол | 12 апреля 2026, 12:12 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»

Специалист обеспокоен делами в расположении криворожского Кривбасса

«Подобные матчи завершаются неожиданностями». Гецко – о матче ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13 апреля 2026, 07:40 0
«Подобные матчи завершаются неожиданностями». Гецко – о матче ЛНЗ – Шахтер
«Подобные матчи завершаются неожиданностями». Гецко – о матче ЛНЗ – Шахтер

Известный в прошлом форвард дал прогноз на центральный поединок тура в УПЛ

ФОТО. Звезда футбола «обманул» экс-девушку на миллионы
Футбол | 13.04.2026, 07:20
ФОТО. Звезда футбола «обманул» экс-девушку на миллионы
ФОТО. Звезда футбола «обманул» экс-девушку на миллионы
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Футбол | 12.04.2026, 07:52
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Популярные новости
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 438
Футбол
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
11.04.2026, 08:39 8
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
