Мурики побил рекорд великого Это’о в Мальорке

В воскресенье «Мальорка» разгромила «Райо Вальекано» (3:0) в 31-м туре чемпионата Испании. Дублем отметился форвард хозяев поля Ведат Мурики, забив уже 21-й мяч в сезоне, при том что у остальных партнеров суммарно всего 18 результативных ударов.

Всего же Мурики забил 55 голов за «Мальорку» и стал лучшим бомбардиром клуба в Ла Лиге, отобрав рекорд у легендарного Самюэля Это’о. Добавим, что на прошлой неделе косовар забил победный гол в ворота «Реала» (2:1) и расплакался.

Мурики 31 год, его трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро. В «Мальорке» он четыре года и связан контрактом еще на три сезона.