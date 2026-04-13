Внушительная цифра. Алькарас обогнал Маррея по сумме призовых за карьеру
Общий призовой фонд испанца составляет 64 948 871 доллар
Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) обогнал известного британского экс-теннисиста Энди Маррея по сумме призовых за карьеру.
Алькарас дошел до финала грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло, где уступил итальянцу Яннику Синннеру.
Как финалист, Карлос забрал чек на €532 120.
Общий призовой фонд испанца составляет 64 948 871 доллар.
Карлитос занимает пятое место среди теннисистов и теннисисток по данному показателю:
- Новак Джокович (Сербия) – $193 215 570
- Рафаэль Надаль (Испания) – $134 946 100
- Роджер Федерер (Швейцария) – $130 594 339
- Серена Уильямс (США) – $94 816 730
- Карлос Алькарас (Испания) – $64 948 871
- Энди Маррей (Великобритания) – $64 687 542
DID YOU KNOW❓— TENNIS (@Tennis) April 13, 2026
🇪🇸 Carlos Alcaraz has just passed Andy Murray for FIFTH-MOST CAREER PRIZE MONEY IN TENNIS HISTORY, men or women, with $64,948,871 after Monte Carlo. 📈💰
The 22-year-old now only trails the Big 3 and Serena Williams on the all-time list:https://t.co/XgeZmDqN3P
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Воспользуется ли Новак тактикой Роджера – пропуск сезона на грунте в 2017-2018 годах
«Чернигов» приглашает вингера