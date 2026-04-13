  4. Внушительная цифра. Алькарас обогнал Маррея по сумме призовых за карьеру
13 апреля 2026, 23:45 | Обновлено 13 апреля 2026, 23:50
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) обогнал известного британского экс-теннисиста Энди Маррея по сумме призовых за карьеру.

Алькарас дошел до финала грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло, где уступил итальянцу Яннику Синннеру.

Как финалист, Карлос забрал чек на €532 120.

Общий призовой фонд испанца составляет 64 948 871 доллар.

Карлитос занимает пятое место среди теннисистов и теннисисток по данному показателю:

  1. Новак Джокович (Сербия) – $193 215 570
  2. Рафаэль Надаль (Испания) – $134 946 100
  3. Роджер Федерер (Швейцария) – $130 594 339
  4. Серена Уильямс (США) – $94 816 730
  5. Карлос Алькарас (Испания) – $64 948 871
  6. Энди Маррей (Великобритания) – $64 687 542

