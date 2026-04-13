Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ШАБАНОВ: «Верес повел себя не очень корректно»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 23:16 |
Артем Шабанов отметил, что на следующий матч у его команды будет двойная мотивация

Защитник «Металлиста 1925» Артем Шабанов рассказал о настроении перед игрой с «Вересом».

– Впереди матч с «Вересом», который в декабре не доиграли из-за проблем со светом в Житомире, есть ощущение незавершенного дела из-за того матча?

– Знаете, много не хочу об этом говорить, лучше поговорить об этом после игры, потому что в сложившейся ситуации «Верес» повел себя не очень корректно.

– В общем, необычная ситуация, с доигрыванием через несколько месяцев. Это влияет как-то на настроение, подготовку?

– Я думаю, что влияет на подготовку, потому что этот матч был поставлен посреди чемпионата. А так, я думаю, настроение будет боевое, так же будем готовиться, пожалуй, с двойной мотивацией.

– Один пропущенный мяч в последних восьми поединках. Нужно продолжать эту серию?

– Да, я согласен, будем стараться так и дальше играть.

7 декабря прошлого года матч «Металлист 1925» – «Верес» был прерван на 20-й минуте из-за проблем со светом. Гости отказались доигрывать поединок на следующий день и вернулись домой, требуя наказать соперника техническим поражением. Руководство украинского футбола уже в этом году перенесло остаток игры в Киеве на 15 апреля.

Артем Шабанов Металлист 1925 Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем