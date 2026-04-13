ФОТО. Андрей Шевченко показал, с кем праздновал Пасху

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился теплыми моментами празднования Пасхи вместе с семьей.

Экс-форвард «Милана» и сборной Украины опубликовал в соцсетях фото, на котором позирует с самыми близкими людьми. В подписи он лаконично отметил: «Пасха в семейном кругу».

На снимке вместе с Шевченко можно увидеть его маму Любовь, сестру Елену и ее дочь. Семья собралась дома в уютной атмосфере, что сразу привлекло внимание подписчиков.

Фанаты активно отреагировали на публикацию, оставляя теплые комментарии и поздравляя кумира с праздником.

Шевченко редко делится личными моментами, поэтому такие фото всегда вызывают особый интерес у болельщиков.