ФОТО. Андрей Шевченко показал, с кем праздновал Пасху
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился теплыми моментами празднования Пасхи вместе с семьей.
Экс-форвард «Милана» и сборной Украины опубликовал в соцсетях фото, на котором позирует с самыми близкими людьми. В подписи он лаконично отметил: «Пасха в семейном кругу».
На снимке вместе с Шевченко можно увидеть его маму Любовь, сестру Елену и ее дочь. Семья собралась дома в уютной атмосфере, что сразу привлекло внимание подписчиков.
Фанаты активно отреагировали на публикацию, оставляя теплые комментарии и поздравляя кумира с праздником.
Шевченко редко делится личными моментами, поэтому такие фото всегда вызывают особый интерес у болельщиков.
